「蛇麼都平安」蛇年哏吸睛 桃消寫春聯防災宣導展創意

桃園市消防局龍潭分隊趁今天119消防節，舉辦「蛇麼都平安」防災宣導活動，僅開放40組大小民眾參加，在消防員自製的獨特方斗上寫單字春聯，有獎徵答宣導生活防火防災知識，龍潭分隊長莊易濃說，這次結合蛇年元素，在方斗上特別設計圖像寫春聯、有獎徵答，加深民眾正確防災觀念。

龍潭消防分隊在春節前夕，辦理這項有獎徵答防災宣導活動，融入蛇年元素，分成「蛇火平安報你災」、「墨染方斗學防火」及「扭出新意好過年」3個站宣導，在「墨染方斗學防火」直接讓民眾在特色方斗上揮毫寫春聯，有獎徵答提供小朋友喜愛的扭蛋機、穿著小小消防衣拍照打卡，讓小朋友十分新鮮嘗試，認識防災防火應變觀念，應景且富創意。