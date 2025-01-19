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「蛇麼都平安」蛇年哏吸睛 桃消寫春聯防災宣導展創意

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
119消防節「蛇麼都平安」大小朋友在獨特方斗上寫單字春聯，大小朋友嘗試新鮮有趣。圖／龍潭消防分隊提供
119消防節「蛇麼都平安」大小朋友在獨特方斗上寫單字春聯，大小朋友嘗試新鮮有趣。圖／龍潭消防分隊提供

桃園市消防局龍潭分隊趁今天119消防節，舉辦「蛇麼都平安」防災宣導活動，僅開放40組大小民眾參加，在消防員自製的獨特方斗上寫單字春聯，有獎徵答宣導生活防火防災知識，龍潭分隊長莊易濃說，這次結合蛇年元素，在方斗上特別設計圖像寫春聯、有獎徵答，加深民眾正確防災觀念。

龍潭消防分隊在春節前夕，辦理這項有獎徵答防災宣導活動，融入蛇年元素，分成「蛇火平安報你災」、「墨染方斗學防火」及「扭出新意好過年」3個站宣導，在「墨染方斗學防火」直接讓民眾在特色方斗上揮毫寫春聯，有獎徵答提供小朋友喜愛的扭蛋機、穿著小小消防衣拍照打卡，讓小朋友十分新鮮嘗試，認識防災防火應變觀念，應景且富創意。

莊易濃表示，在消防節特殊日子，為加深民眾正確的防災觀念，融入蛇年元素，在方斗上看見一個特別設計的圖像、紀念品紅包袋及拓印的環保提袋，希望大小朋友學習防火防災知識，扎根下一代，達到防災、防火防患未然目的。

119消防節「蛇麼都平安」防災宣導吸睛，小小消防員有獎徵答，場面熱鬧。圖／龍潭消防分隊提供
119消防節「蛇麼都平安」防災宣導吸睛，小小消防員有獎徵答，場面熱鬧。圖／龍潭消防分隊提供
119消防節「蛇麼都平安」大小朋友在獨特方斗上寫單字春聯，大小朋友嘗試新鮮有趣。圖／龍潭消防分隊提供
119消防節「蛇麼都平安」大小朋友在獨特方斗上寫單字春聯，大小朋友嘗試新鮮有趣。圖／龍潭消防分隊提供

春聯 蛇年

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