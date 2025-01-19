「屏東果宴蜜棗蓮香」農產迎春展售 遠百竹北周末快閃

為迎接農曆新年的到來，屏東縣政府於周末聯合遠百竹北舉辦 「屏東農產行銷活動」。這次活動匯集屏東多樣優質農產品，結合創意料理示範、舞台表演、購物互動活動，以及專為年節設計的精美禮盒，提供民眾豐富的節慶購物與體驗。

屏東縣政府表示，因應年節前精選蓮霧、蜜棗、咖啡、可可、畜產品與漁產品等在地優質特色農產，活動現場更推出多款精美年節禮盒，健康實用又充滿在地風味，成為消費者送禮及自用的最佳選擇。活動現場將設置15個攤位，特別加入蓮霧蜜棗評鑑得獎者一同來展售，提供直接品嚐、購買的機會，展現屏東農業的豐饒成果。

農特產展售活動特色之一為創意料理「蓮蜜雙香捲」，以屏東蓮霧與蜜棗為核心，搭配黑豬肉、小黃瓜及烏魚子等在地食材，打造層次豐富的創意美食。活動將邀請現場貴賓共同參與料理製作，並現場與觀眾分享，讓大家品味屏東農產的獨特魅力。