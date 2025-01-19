平鎮運動公園啟用首周爆人潮 遊戲破損道路混亂惹民怨

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用後昨天及今天第一個周休假日，園區兒童旗艦遊戲區更吸引大量家長、兒童人潮遊玩，家長質疑部分遊戲設施破損危險，居民抱怨周邊道路塞車混亂，警方接獲檢舉開單拖吊，多位平鎮市民抱怨，新開公園是美事，許多民眾違規亂停車，甚至等停車大排長龍造成公園旁進出大塞車，居民出入不便。

台66與國道1號橋下的平鎮運動公園本月13日啟用，市政府工務局表示，公園啟用第一周，實在沒有預料人潮怎麼多，因為停車空間不足，也請警方疏導交通，該園區遊戲設施都符合CNS國家標準規定和檢驗合格，由於人潮集中過量使用破損，1、2天內請業者處理，並在一周內邀集交通局與平鎮地方民代會勘，針對周邊交通問題畫線、停車問題設法改善。

市議員王珮毓表示，她接到很多家長反映，兒童滑草場草皮損破損、盪鞦韆裂縫，擔心兒童遊戲危險，雖說工務局回應遊具檢驗沒問題，但民眾疑慮必須正視，還有公園啟用後，停車空間不足，周邊交通混亂，也因民眾亂停車，警察前往開單拖吊，她要求市府趕快妥善規畫交通動線和停車需求，園區周休假日派員巡視遊戲區安全、警方派員交通疏導。

多位民眾表示，平鎮運動公園啟用，她帶孩子去玩，遊戲區大和新穎，草皮破損、盪鞦韆裂縫，擔心兒童遊戲危險；另外，公園開放後，66橋下公園周邊違規停車、道路壅塞，遊戲民眾等停車大排長龍，甚至無法會車，居民上班或出外，平常塞車、假日更塞，請議員幫忙協調交通動線和加強道路管理。

市府工務局表示，平鎮運動公園遊戲場設施都符合國家標準CNS規定，滑草區、鞦韆設施都是檢驗合格才開放，未預期人潮這麼多，過量或不當使用，造成草皮裸露損壞，1、2天內修復，鞦韆縫隙是施工冷縫設計，安全無虞，該局已要求業者一個月內派員駐守現場處理應變，停車空間不足，該局一周內邀集交通局相關單位會勘尋求改善交通畫線、停車問題。