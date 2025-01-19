竹縣兒童獨輪車壯遊擴大舉辦 近百名好手暢遊美麗風光

睽違2年，新竹縣第二屆兒童獨輪車壯遊活動今天在竹22鄉道展開，今年除了新竹縣國中小的獨輪車學員參賽，還廣邀台北市及雲林縣獨輪車好手加入，共93位獨輪車好手齊聚一堂，挑戰獨輪車壯遊竹縣路線，親友團加油聲四起，氣氛熱絡且溫馨。

教育局指出，新竹縣自109學年度起開辦「新竹縣兒童專注力與情緒管理訓練－獨輪車」活動，學童們利用假日的時間學習獨輪車，在學習的過程中不僅提升專注力也增加自信心。111年辦理首屆「兒童獨輪車壯遊竹縣」活動，迄今已超過2年，期間竹縣仍於每學期持續開課培訓，今日活動特別邀請過往培訓過的獨輪車學員們，前來挑戰12公里、8公里或4公里路線。

副縣長陳見賢到場勉勵兒童獨輪車選手們，致詞時大談過去騎自行車的經驗分享，騎獨輪車不僅好處多，最重要是可以培養孩子們的專注力，同時也歡迎來自外地的選手們能與親友團再度造訪竹縣觀光！

教育局副局長林益洲說明，期待孩子以多元方式體驗獨輪車，從壯遊過程中懂得自我肯定，明白自身價值和能力，同時展現自信心及培養團隊合作的能力，也透過活動邀請外地選手體驗竹22鄉道的人文風情。

台北市教育關懷協會創會理事長尹玉娟，長期協助新竹縣辦理獨輪車訓練。她感動地表示，這些年來看到孩子在練習過程中的成長與蛻變，今日壯遊活動是孩子們設定目標的自我挑戰賽，期待孩子們都能騎出自信，勇往直前，達成目標。