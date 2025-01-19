桃園航空城安置住宅完工驗收中 拚4月交屋

桃園航空城計畫如火如荼進行中，全區共有5102戶具安置資格，其中，安置住宅2次配售1404戶，市府住宅處今天表示，預計3月通知繳款並辦理所有權移轉，4月起將陸續進行驗屋交屋作業。

桃園航空城是全台最大徵收開發案，範圍達1413公頃，為保障民眾權益，政府利用從前海軍基地，以先建後遷方式協助居民安置重建，安置住宅由民航局委託桃園市政府施工，規畫2到4間房型，每間面積約25到62坪不等。

住宅處今天表示，市府代辦興建1845戶安置住宅，目前已配售1404戶並邁入最後階段，正在進行工程收尾、驗收、使照勘驗階段，預計3月底前全數取得使用執照，拚今年4月起分批辦理民眾驗屋、產權登記及移轉過戶。

住宅處長邱英哲表示，為協助未來住戶社區維運，已比照市面建案的物業管理運作模式，委由專業的物業管理公司協助住戶從買房、入住到成立管委會，受理諮詢、協助管理社區，讓社區可以及早運作。

除安置住宅完工，占地29.33公頃、包含56個街廓的安置街廓工程也持續進行。地政局表示，目前已完成2次安置土地抽籤配地，總計3302戶完成選配作業，今年1月起配合周邊五大管線布設及公共設施工程進度，辦理正式土地點交。