快訊

快來對答案！114年大學學測 英文科試題與解答

台大跨領域學位錄取低 成大等名校跟進淪頂尖生戰埸？

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

功德款回饋社會！桃園慈護宮歲末救濟低收 總額逾1千萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵。記者周嘉茹／攝影
桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵。記者周嘉茹／攝影

歲末寒冬，擁有200多年歷史的桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵，累計發放總金額達1千多萬元，以實際行動幫助弱勢過好年。

慈護宮主委簡征潭指出，農曆春節前夕，為使生活困苦的低收入戶人家，能和大家一樣歡喜過新年，慈護宮每年舉辦寒冬送暖的冬令救濟活動，延續迄今已達20多年。

今年預計發放給社會局列冊桃園區、八德區、龜山區低收入戶共4918戶，其中桃園區2678戶、龜山區774戶及八德區1466戶，每戶發放現金紅包2千元、白米（五斤1包）、平安麵2包，累計發放總金額達1千多萬元，皆為平時信眾捐助給廟方的功德款，回饋弱勢寒冬送暖；除夕當天傍晚廟方也將發放400個愛心便當給弱勢民眾，讓他們也能享受熱騰騰的年夜飯。

慈護宮指出，冬令救濟活動發放時間為19日至21日三天，每天上午9時至下午4時辦理發放，逾期不受理；敬請收到通知的民眾，持通知單正本、身分證正本及印章洽領。

桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵。記者周嘉茹／攝影
桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵。記者周嘉茹／攝影
慈護宮主委簡征潭指出，農曆春節前夕，為使低收入戶人家能和大家一樣歡喜過新年，慈護宮每年舉辦寒冬送暖的冬令救濟活動，延續迄今已達20多年。記者周嘉茹／攝影
慈護宮主委簡征潭指出，農曆春節前夕，為使低收入戶人家能和大家一樣歡喜過新年，慈護宮每年舉辦寒冬送暖的冬令救濟活動，延續迄今已達20多年。記者周嘉茹／攝影

低收入戶 桃園 身分證

延伸閱讀

籃球／⼩學體總啟動關懷偏鄉巡迴列⾞ 中華男籃主帥圖奇寒冬送暖

A7塞車有解？桃園文化一路至青山路道路新闢工程 力拚明年7月開通

桃園龜山區送暖物資澎湃 蘇俊賓：善的種子循環接力

陳亭妃與郭信良聯手多名議員 募300萬物資助5千低收入戶

相關新聞

竹縣兒童獨輪車壯遊擴大舉辦 近百名好手暢遊美麗風光

睽違2年，新竹縣第二屆兒童獨輪車壯遊活動今天在竹22鄉道展開，今年除了新竹縣國中小的獨輪車學員參賽，還廣邀台北市及雲林縣...

桃園航空城安置住宅完工驗收中 拚4月交屋

桃園航空城計畫如火如荼進行中，全區共有5102戶具安置資格，其中，安置住宅2次配售1404戶，市府住宅處今天表示，預計3...

新竹縣宣布增加6到18歲弱勢兒少療育補助 減輕家庭負擔

新竹縣政府重視早期療育兒童及家庭權益，為了讓弱勢兒童及少年獲得適切的健康照顧，並減輕其家庭負擔，新竹縣府宣布增加至6歲以...

自在精靈師生公益畫展開展 善款助力乾坤宮修繕

由知名畫家李元慶及其學生黃玉梅、張雲娟共同策畫的「自在精靈師生公益畫展」，25日在新竹市香山區的香山乾坤宮（乾坤藝文空間...

苗栗竹南鎮5千多坪孤島公有地 推示範社會住宅992戶

苗栗縣竹南鎮國道3號、海線鐵路交界附近5000多坪國有財產署土地形同孤島，縣府與國家住宅及都市更新中心合作，預計興建99...

全台首座眷村博物館改造 竹市府：預計今年中對外開放

新竹市眷村博物館是全台首座眷村博物館，2002年開館以來每年吸引5至7萬人次參觀，為完善館舍硬體空間設備，市府爭取中央補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。