功德款回饋社會！桃園慈護宮歲末救濟低收 總額逾1千萬
歲末寒冬，擁有200多年歷史的桃園慈護宮舉辦冬令救濟活動，依照桃園市社會局列冊的低收入戶名單，自今日起三天在慈護宮金爐後方活動中心發放現金、白米及平安麵，累計發放總金額達1千多萬元，以實際行動幫助弱勢過好年。
慈護宮主委簡征潭指出，農曆春節前夕，為使生活困苦的低收入戶人家，能和大家一樣歡喜過新年，慈護宮每年舉辦寒冬送暖的冬令救濟活動，延續迄今已達20多年。
今年預計發放給社會局列冊桃園區、八德區、龜山區低收入戶共4918戶，其中桃園區2678戶、龜山區774戶及八德區1466戶，每戶發放現金紅包2千元、白米（五斤1包）、平安麵2包，累計發放總金額達1千多萬元，皆為平時信眾捐助給廟方的功德款，回饋弱勢寒冬送暖；除夕當天傍晚廟方也將發放400個愛心便當給弱勢民眾，讓他們也能享受熱騰騰的年夜飯。
慈護宮指出，冬令救濟活動發放時間為19日至21日三天，每天上午9時至下午4時辦理發放，逾期不受理；敬請收到通知的民眾，持通知單正本、身分證正本及印章洽領。
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