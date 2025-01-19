新竹縣宣布增加6到18歲弱勢兒少療育補助 減輕家庭負擔
新竹縣政府重視早期療育兒童及家庭權益，為了讓弱勢兒童及少年獲得適切的健康照顧，並減輕其家庭負擔，新竹縣府宣布增加至6歲以上至未滿18歲的弱勢兒童與少年，補助全民健康保險未涵蓋的療育訓練費，符合對象的弱勢兒童與少年，提供每人每月最高4千元，讓早療復健不中斷。
早期療育是為提供0至6歲發展遲緩兒童，於黃金療育期藉由醫療、教育及社會福利等介入，減少其併發症及未來障礙程度，新竹縣府目前補助一般戶及低收入戶最高補助4千元及6千元，根據2024年療育費用撥款統計，0到6歲共有6398人次的孩童申請，去年共補助3千5百餘萬。
不過，新竹縣府社會處發現，過了6歲以後，部分家庭仍有早療復健的需求，一旦沒有政府的補助，對於弱勢家庭來說，將是一筆不小的經濟負擔。為此，新竹縣政府修正新竹縣弱勢兒童及少年醫療補助實施要點。
社會處長陳欣怡表示，為了讓弱勢兒童及少年獲得適切的健康照顧促進其身心正常發展，維護就醫權益，並減輕其家庭負擔，這次要點修正，主要是增加6歲以上至未滿18歲兒童與少年，其全民健康保險未涵蓋的療育訓練費的補助。
符合對象的弱勢兒童與少年，經醫院開具診斷證明有持續復健療育需求，進行健保不給付全額自費的療育訓練，提供每人每月最高補助4千元，減輕早療兒童家庭的經濟負擔，此措施從今年1月起實施。
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