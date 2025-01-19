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自在精靈師生公益畫展開展 善款助力乾坤宮修繕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
由知名畫家李元慶及其學生黃玉梅、張雲娟共同策畫的「自在精靈師生公益畫展」，昨在新竹市香山區的香山乾坤宮（乾坤藝文空間） 登場。圖／黃玉梅提供
由知名畫家李元慶及其學生黃玉梅、張雲娟共同策畫的「自在精靈師生公益畫展」，昨在新竹市香山區的香山乾坤宮（乾坤藝文空間） 登場。圖／黃玉梅提供

由知名畫家李元慶及其學生黃玉梅、張雲娟共同策畫的「自在精靈師生公益畫展」，25日在新竹市香山區的香山乾坤宮（乾坤藝文空間） 登場，這場藝術盛宴不僅展示了豐富多元的創作，還肩負著公益使命。黃玉梅表示，這次展覽不設開幕式，所有的支援及畫作義賣所得，將全數捐贈給乾坤宮，作為修繕廟宇的經費。

黃玉梅說，期望透過藝術的力量為乾坤宮這座歷史悠久的廟宇注入新的活力。展覽期間，觀眾將有機會欣賞到李元慶及其學生的精心之作，每一幅畫作都蘊含著濃厚的情感與藝術靈感。

黃玉梅指出，此次畫展不僅是一場視覺的饗宴，更是一項愛心的行動，希望能藉此號召更多人關注乾坤宮的保存與維護。她表示：“我們期待您的光臨，一同欣賞我們的創作。您的到來是我們最大的鼓勵與支持。”

乾坤宮為香山地區的重要文化遺產，長期以來見證了無數的歷史變遷與人文故事。此次公益畫展旨在透過藝術與公益的結合，為乾坤宮的修繕貢獻一份力量，確保這座文化瑰寶能夠世世代代傳承下去。

黃玉梅表示，自在精靈師生公益畫展 是一次難得的公益畫展，不僅能夠欣賞到精美的藝術作品，更能夠為公益盡一份心力。展覽將持續至 3月31日，歡迎民眾參觀。

公益 畫作 藝術作品

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