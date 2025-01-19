苗栗竹南鎮5千多坪孤島公有地 推示範社會住宅992戶

苗栗縣竹南鎮國道3號、海線鐵路交界附近5000多坪國有財產署土地形同孤島，縣府與國家住宅及都市更新中心合作，預計興建992戶示範性社會住宅，配套爭取路網改善「變身」。

住都中心在苗栗縣興建社會住宅，第一處苗栗市「明駝好室」107戶，預計2026年竣工，第二處苗栗市「啟賢安居」259戶，預計2029年完成，都在苗南地區，縣府、住都中心盤點苗北地區，選定國3、鐵路、佳北一街範圍，編號「K-竹南-1」興辦示範社宅，提供就業、就學、年長或社會弱勢者居住。

縣府指出，「K-竹南-1」面積1.6661公頃，現況為雜林及空地，且為單獨區塊有如孤島，國產署所有，土地取得沒有問題，屬都市計畫農業區，社宅是國家重大建設，具有迫切性及必要性，內政部辦理基地個案變更為社會福利設施用地，並指定為應實施都市設計審議地區，公開展覽至2月2日。

「K-竹南-1」初步規畫地上9層、地下3層建築，共992戶，建築以低建蔽率為原則，除社宅門廳外，開放空間採無圍牆設計，低樓層可評估需求導入托嬰、幼兒園、日間照中心等設施。

此外，基地北側國3號橋下為市區民眾通往竹南工業區重要路徑，但部分瓶頸路段未打通，部分既有開闢道路狹小不利會車，「跳跳路」交通不便及有安全疑慮，配套爭取國3橋下道路打通拓寬2.3公里多，同時規畫綠美化、停車及兒童遊憩空間等使用，強化地區整體交通及活動機能及品質。

至於苗北社宅另案選定頭份市建國花1489坪縣有地，縣府原計畫租給住都中心，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規畫興辦，但條件談不攏，縣府研議朝促進民間參與公共建設方式推動。