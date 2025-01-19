全台首座眷村博物館改造 竹市府：預計今年中對外開放

新竹市眷村博物館是全台首座眷村博物館，2002年開館以來每年吸引5至7萬人次參觀，為完善館舍硬體空間設備，市府爭取中央補助790萬元加上市府自籌936萬元規畫館舍空間改善整建工程，於去年二月開始閉館施工，原預計去年底完工，有民眾好奇該博物館至今仍無開放消息；市府說，目前正進行部分展覽規畫與戶外景觀工程，預計今年中對外開放。

市府文化局表示，眷村博物館館舍整建工程室內裝修工程已於去年12月完工，目前正在進行常設展及特展的設計施作及戶外景觀工程設施規畫事宜。

文化局說明，新的常設展會運用過往眷村口述歷史調查成果及相關研究史料，在眷村發展歷史的時空背景下，構築出六個體驗「新竹眷村」與「時代中的人們」相互扣連的主題展區，促進當代觀眾與不同時代、地域的人們疊加出愈趨開闊的對話視野。

為提供觀眾更良好的入館體驗，眷村博物館館舍整建在室內裝修工程完工後，接續進行戶外景觀工程，預計於今年第3季（七月至九月）全數完工對外開放。

文化局指出，竹市的眷村大多已經拆除、眷改，所以眷村相關活保存資源十分有限，眷村博物館是竹市眷村常民文化與文物展現的基地，館藏來自民間，許多民眾親身投入口述記憶，傳承眷村文化，充份展現「用自己的記憶說眷村故事」的精神。

不過，眷村博物館開館至今逾21年，館舍本體與空間已不符合使用需求，市府規畫改善工程重新調整館舍室內展示空間，提供民眾更舒適宜人的參觀環境；而戶外景觀也將進行全面修整，透過開放式公園的設計理念，向外打開眷村博物館戶外空間，並串聯鄰近的黑蝙蝠中隊文物陳列館及東大飛行公園，預計將成為民眾散步休憩的綠園空間景點之一。