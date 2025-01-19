其人其事／蔡暐亭棄穩定高薪 開賣家鄉味早午餐

新竹縣新埔鎮「咖啡羊行」店長蔡暐亭為了理想，放棄台積電穩定高薪，自己開店創業，靠著特色家鄉味在早餐店林立市場闖出一片天，甚至開2家分店。她不吝嗇分享，盼有更多年輕人返鄉打拚。

蔡暐亭自清華大學碩士班畢業後，進入台積電上班，前程備受家人期待，但她想有更多時間陪伴家人，於是開始一邊上班、一邊自學咖啡烘豆、沖泡技術，後來更成為業餘講師，甚至到大學教課。

離開台積電後，蔡暐亭在新埔鎮開早午餐咖啡店，不僅咖啡豆親手工烘培，餐點也別出心裁，「阿婆的鹹豬肉漢堡」不同於一般早餐店制式口味，一推出就受到客人青睞，成為店裡招牌。

工作之餘，蔡暐亭也積極投身青年地方創生，不僅邀請在地的年輕人辦音樂會，更舉辦講座、參與創生計畫，希望把新埔這座默默無聞的小鎮推廣出去讓更多人知道，還藉由客家味的西式早餐，擄獲不少外地遊客的胃。

「咖啡羊行」如今在竹北、竹東都有分店，蔡暐亭未來計畫將帶有新埔味的早午餐店開到更多地方，用自己的能力，為新埔出一分力，更希望用自己的故事、用自己的經驗帶新埔的年輕人回鄉貢獻己力。