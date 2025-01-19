竹市汙水處理飽和 影響住家接管申請

新竹市客雅水資源回收中心汙水日處理量約3萬噸，現已飽和，雖有擴廠計畫，但工程延宕，連帶影響社區大樓接管申請，衝擊民生。新竹市政府表示，將檢討降載客雅溪沿線截流站，以利民眾接管工程順利。

議員曾資程接獲社區大樓陳情，因客雅水資中心日處理量飽和，社區申請汙水納管案要等二期擴廠完工，至少得排2年。他表示，水資中心不僅處理客雅溪沿線民生汙水，未來還負責關埔地區，目前管線布建完成，但面對關埔的社區戶數全都百戶起跳，甚至多達千戶，量能不足，如何提升接管率？

新竹市工務處表示，客雅水資中心日處理量現為設計值85%，確實接近飽和，有擴建及功能提升計畫，目前正與國土署協商，預計今年啟動，二期擴建預估3、4年內完成。如處理量在擴建之前滿載，將檢討降載客雅溪沿線截流站，空出餘裕，以利後續用戶接管。

另外，苗栗焚化廠2008年啟用至今，日處理量達500噸，全縣每天垃圾300噸，還有餘裕替新竹縣、南投縣代燒。焚化廠預計年後進行歲修，2座焚化爐分別於2月14日、2月17日起焚化作業暫歇20餘天，3月中重啟。

苗栗縣環保局表示，焚化廠歲修期間，廠內儲坑可暫置民生垃圾，容量約有6千噸，而各鄉鎮市也有掩埋場，暫置應不成問題。另外，焚化廠以BOT方式興建，2008年啟用至今，20年合約將在2028年2月到期，屆時產權將移轉回縣府。