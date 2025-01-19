桃園50大易肇事路口 9月前改善完

交通部多次點名桃園市交通事故死亡人數偏高，要求市府檢討，並北上參加交通部記者會。桃園市政府盤點全市去年1至10月前50大易肇事路口，其中20處由交通部公路局管轄，甚至唯一的A1死亡車禍也是公路局管轄路口，桃市府將發函要求公路局改善。

公路局中壢工務段表示，尚未收到公文通知，但有地方政府資訊平台可查，明天桃園市道安會報應會討論，會視內容安排會勘，召集專家研究改善方案。

桃園藍綠議員都認為交通安全問題不分中央或地方，雙方應一起努力。國民黨議員林政賢表示，省道的管養雖屬中央，但號誌是地方在管，雙方應相互合作；民進黨議員李宗豪指出，即便是省道，影響安全的因素若是路外建物設施，市府也有協調責任，有些簡單的改善工程，市府可以知會公路局就自己執行。

交通部屢次點名桃園交安問題，市府也強硬反擊，事故死因未必與交通環境有關，連駕駛身體疾病導致事故，也被列入車禍死亡；若因車禍導致傷亡，警方、交通局等單位1周內會勘現場，並提報道安會報檢討，即時改善，因此未列此次名單。

交通局盤點桃園易肇事路口，事故數最多的為中壢區中正東路、環中東路口，第2名是中壢區新中北路、環中東路口，第3名為桃園區中正路與三民路口，案件數分別為41件、34件和31件，都是A2車禍。

其中，第3名屬於省道，由公路局管轄，另有19處易肇事路口也屬省道，50大易肇事路口中，唯一發生死亡車禍的龜山區忠義路一段、長壽路口，排名第38名，也是公路局管轄。

交通局表示，針對市府管轄的30處易肇事路口，今年編列2千萬元改善，規畫設計標預算320萬元已上網公告，工程標案1600萬餘元近期上網；針對各路口肇事原因，將調整標線、偏鄉左轉車道、啟用左轉專用時相等，預計9月前完成。

公路局中壢工務段表示，地方政府每年統計易肇事路口，交通部都會收到資料，也會轉知各工務段參考，前年收到後，去年都改善完畢。

中壢工務段表示，每年有1000萬元改善經費，將由專家評估改善方案。