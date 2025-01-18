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桃園50大易肇事路口出爐 市管道路佔6成預計9月改善完

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府盤點全市去年1月到10月易肇事路口，其中30處屬市管道路，預計花2千萬元在9月前完成改善。記者陳俊智／攝影
桃園市政府盤點全市去年1月到10月易肇事路口，其中30處屬市管道路，預計花2千萬元在9月前完成改善。記者陳俊智／攝影

交通部多次點名桃園交通死亡人數偏高，然桃園市政府盤點全市去年1月到10月前50名易肇事路口僅一件A1車禍，該車禍路口還屬交通部公路局管轄，市管道路雖包辦前2名，但皆為A2車禍；市府交通局已編2千萬元改善其中30處市管道路，另20處將轉公路局等路權單位規畫。

交通局指出，交通部點名桃園交通死亡人數高，但死亡原因不見得與交通有關，不少案件是駕駛身體疾病發生在先或其他因素才導致車禍。若是車禍導致死亡結果，警方、交通局和公所等單位1周內就會去現場會勘，提報道安會報檢討，由權責單位的開口合約執行改善方案，也因為如此，A1車禍路口、路段未列在盤點名單。

交通局盤點，桃園易肇事路口第1名是中壢區中正東路、環中東路與環中東路口，第2名是中壢區新中北路與環中東路口，第3名為桃園區中正路與三民路口，案件量分別為41件、34件和31件，皆為A2車禍；除第3名屬省道、歸公路局管轄外，名單另有19個路口也屬省道，唯一發生死亡車禍的龜山區忠義路一段與長壽路口就在其中，位列38名。

桃園市議員謝美英指出，前10大易肇事路口有一半集中在中壢，而且有4處與環中東路有關，相關單位應該重視，若是路幅不夠，應考慮調整左轉專用道。

針對易肇事路口交通安全，交通局今年編列2千萬元改善30處市管道路，規畫設計標預算320萬元已上網公告，預計2月4日開標，工程標案1千6百萬餘元近期也會上網，預計2月底決標。

交通局表示，將依據各路口肇事主要原因，調整道路標線，或以偏心左轉車道、左轉專用時相、夜間路燈色溫差異等方案改善安全問題，預計9月之前完成。至於屬於省道的20處路口，資訊將於下周一桃園市道安會報轉知公路局等相關路權單位。

桃園市政府盤點全市去年1月到10月易肇事路口，其中30處屬市管道路，預計花2千萬元在9月前完成改善。記者陳俊智／攝影
桃園市政府盤點全市去年1月到10月易肇事路口，其中30處屬市管道路，預計花2千萬元在9月前完成改善。記者陳俊智／攝影

桃園 死亡 車禍

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