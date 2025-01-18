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迎台灣燈會 桃園飯店推住房優惠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台灣燈會在桃園，飯店業者不但推出優惠住房，還送燈會小提燈，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字。圖／業者提供
台灣燈會在桃園，飯店業者不但推出優惠住房，還送燈會小提燈，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字。圖／業者提供

2025台灣燈會2月12至23日在桃園機場捷運的A18（高鐵站共構） 、A19（國際棒球場）站周邊熱鬧展開。可看到結合傳統藝術與創新科技主題的「光聚千塘串桃園」300多件作品，還有多個食宿樂遊亮點，包括福容大飯店、福容徠旅合計4家聯手合推燈會主題住房優惠，搭配贈禮等活動。

福容飯店與桃園市政府觀旅局合作，台灣燈會活動期間至飯店、徠旅現場拍照打卡，即可獲得台灣燈會DIY章印環保袋，福容會員單筆消費滿2000元，再抽價值3萬6080元的福容套房住宿券等多項好禮。入住台灣燈會住房專案，每房贈兩只「蹓蹓蛇」小提燈及「桃園好棧」台灣燈會限量小禮袋。

4家店為福容桃園、福容機捷A8、福容徠旅林口、福容徠旅中壢，4館打造台灣燈會打卡牆，拍照打卡拿獲得台灣燈會DIY章印環保袋，旅客還可發揮創意使用各店專屬特色印章，打造獨一無二的帆布袋。此外，凡福容會員單筆消費滿2,000元。抽獎活動除了價值3萬多元的飯店套房住宿券，還有福容徠旅中壢店、林口店享旅套房住宿券、福容桃園1鴨5吃兌換券、福容桃園機捷A8店自助餐券等多項好禮。

即日起入住福容台灣燈會住房專案，可獲得兩只「蹓蹓蛇」小提燈。今年小提燈設計靈活多變，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字，更巧妙融入諧音「溜溜」，傳遞鼓勵大家走出戶外，探索世界之美的寓意。小提燈同時採創新的永續設計，半數皆使用外接行動電源發光，透過TYPE-Ｃ連接取代傳統電池，響應環保。

此外，每房還附贈「桃園好棧」台灣燈會限量小禮袋，由台灣燈會限量托特袋為外袋，內含桃園市內各觀光工廠相關產品，如紅茶包、雪花餅、面膜、大福等，共有10個品項。

住宿券 台灣燈會 桃園機場

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