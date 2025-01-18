全國首例村長誣告被解職 竹縣勝利村長今補選結果出爐
新竹縣湖口鄉第22屆勝利村村長夏金裕因誣告罪被判刑10月定讞，成為全國首例現任村長因誣告罪遭解職者。新竹縣選舉委員今天辦理缺額補選，由1號候選人羅芬蘭獲得最高票數601票，選舉結果及當選人將於1月22日前發布公告。
判決指出，2022年九合一大選期間，夏金裕與對手連建源競選勝利村村長。夏金裕與他人共謀，捏造連建源以500元賄選的事實，並向警方檢舉。經調查，檢方認定該指控不實，反而揭露夏金裕涉嫌誣告。
新竹地院法官認為，夏金裕此舉已影響選情，依誣告罪判夏金裕10月有期徒刑。夏金裕雖上訴到最高法院，但均被駁回，全案定讞。根據地方制度法規定，村里長若受有期徒刑以上刑之宣告確定，應即解職。因此，夏金裕在判決確定後被解除村長職務。
新竹縣選舉委員會今天辦理勝利村長缺額補選，勝利村選舉人數4126人，投票數1495人，無效票12票，投票率為36.23 %。開票結果1號候選人羅芬蘭得票數601票、2號候選人萬宗豫得票數158票、3號候選人楊秀容得票數302票、4號候選人連建源得票數422票。
新竹縣選舉委員表示，選舉結果及當選人名單將提送新竹縣選舉委員議審議後於1月22日前發布公告。
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