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竹市敬老、愛心卡擴大藥局使用 1/20起增至30家

中央社／ 新竹市18日電

新竹市政府今天表示，竹市愛心卡、敬老卡去年10月起可以在合作藥局使用，20日將從原本14家擴大為30家，讓長者與身障民眾憑一張卡就能享受便利生活服務。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，竹市敬老卡與愛心卡的使用範圍，持續推行各項福利政策，112年起擴大可於台鐵、國道客運、國民運動中心使用，以及農會消費等服務。

社會處指出，竹市敬老卡及愛心卡去年10月可在4家合作藥局使用，每月最高在藥局兌換點數是100點，可選擇保健食品與醫療耗材，但不可選擇買酒及醫師處方用藥。

敬老、愛心卡可使用藥局從今年元旦起擴增至14家，社會處指出，本月20日將增加至30家藥局。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到各區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每卡每月補助600點（1點即1元），點數不能累積到次月。

愛心 新竹 藥局

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