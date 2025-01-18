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桃園龜山區送暖物資澎湃 蘇俊賓：善的種子循環接力

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」與「春節關懷弱勢物資及慰問金發放」活動，桃市副市長蘇俊賓（左一）說，今年募集的愛心物資彷彿應有盡有的柑仔店，讓有需要者接收到滿滿愛心。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」與「春節關懷弱勢物資及慰問金發放」活動，桃市副市長蘇俊賓（左一）說，今年募集的愛心物資彷彿應有盡有的柑仔店，讓有需要者接收到滿滿愛心。記者陳恩惠／攝影

桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」與「春節關懷弱勢物資及慰問金發放」活動，熱情民眾無懼低溫到場，受邀的副市長蘇俊賓說，今年募集的愛心物資彷彿應有盡有的柑仔店，讓有需要者接收到滿滿愛心，感謝企業及社會各界支持。

蘇俊賓表示，每每與會送暖活動總喜歡和贊助者聊聊參加緣由，大多數企業主或個人贊助商多因早年艱難時曾受幫助，如今有能力，懷抱感恩之心回饋社會；這些贊助者帶著過去曾被照顧的心，以實際行動啟動善良循環，讓更多需要幫助的民眾能獲溫暖。

今日大家共同種下傳遞愛與溫暖的善的種子，希望受助者未來有能力後也會持續傳承接棒，形成善的循環，讓更多清寒家庭感受社會支持與希望。

龜山區長張嘉平說，今年活動結合傳統文化、創意與感恩，讓民眾在歡樂中感受新年的溫馨氣氛，感謝多家企業和善心人士的愛心支持，包括進賢社會福利慈善事業基金會捐贈387萬讓每戶低收家庭能獲慰問金5000元、國光電力公司、前立委林正峰、台灣中油公司桃園煉油廠、聯華食品、華歌爾公司、桃園市德律文化策進會、林榮三文化公益基金會、呂山財神廟、新聲音整合行銷公司、旭悅服裝公司、準提慈善協會、越揚企業社及龜山區中和南路管理委員會等眾多企業和個人熱心參與。

張嘉平說，金蛇年的到來象徵祥瑞與活力，希望藉由這次活動，讓居民提前感受到濃濃的年節氛圍，今年的活動不僅提供物資與慰問金，更帶給弱勢族群精神上的鼓勵，為他們送上年節的溫暖，讓更多人共享歡樂的新年，龜山區公所將持續整合更多社會資源，實現「弱勢有人幫，社會更美好」的目標。

桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」活動，包括副市長蘇俊賓、區長張嘉平、市議員陳雅倫、李宗豪等皆當眾揮毫「畫」春聯。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」活動，包括副市長蘇俊賓、區長張嘉平、市議員陳雅倫、李宗豪等皆當眾揮毫「畫」春聯。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」與「春節關懷弱勢物資及慰問金發放」活動，發放的低收入戶物資堆得跟小山一樣。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」與「春節關懷弱勢物資及慰問金發放」活動，發放的低收入戶物資堆得跟小山一樣。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」，現場有許多民眾在書法名家的攤位前大排長龍取得春聯。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」，現場有許多民眾在書法名家的攤位前大排長龍取得春聯。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」，現場有許多民眾在書法名家的攤位前大排長龍取得春聯。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區公所今舉行「乙巳年‧蛇龜獻瑞 名家揮毫贈春聯&年貨市集」，現場有許多民眾在書法名家的攤位前大排長龍取得春聯。記者陳恩惠／攝影

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