桃園忠貞市場整頓百攤商先遷後拆 3月搬遷臨時市場

桃園市龍岡忠貞市場攤商搭建鐵皮攤架或違規佔用馬路亂象，影響市容和救災，市政府決定平鎮龍平路拓寬、拆除龍平、舊中山路等攤商，移置市六用地臨時市場，市府經發局今天上午表示，昨天召開攤商說明會，同意移置臨時市場攤商過半，後續要清算實際攤商數量及意願，春節後公告方案、預計3月攤商移置搬遷。

中壢、平鎮交界的忠貞市場，周休假日或年節吸引大批民眾採買，該市場位於平鎮龍平路、舊中山路及貿五路段的攤商自搭攤架、棚架外移佔用馬路，垃圾車無法進入清運及影響救災，垃圾髒臭引發民怨，市府決定拓寬龍平路，包括舊中山及貿五路段，初估影響近100攤商移置，市府說明會由經發局主秘簡偉崙主持，民代、里長和攤商6、70人參與，取聽攤商意見及說明一旁市6用地興建臨時市場，移置攤商入駐做生意。

市府經發局表示，為改善忠貞市場攤商棚架亂象，市府已承租附近國防部、國產署的市六用地，斥資700萬興建臨時市場，目前正在整地，預計3月前完工、規畫附屬停車場預計4月完工，針對龍平、舊中山及貿五路攤商採取「先遷再拆、移置攤販不影響經營原則」，將清查移置攤商數量、聽取攤商意願、移置時間等意見，春節後公告方案內容讓攤商參考，並預計3月移置入駐臨時市場。

市議員舒翠玲表示，該處市場攤商自搭攤架亂七八糟，甚至堆積垃圾髒臭，影響垃圾車清運和消防救災，市長張善政敲定一旁市6用地建臨時市場，讓攤商進入做生意，已知大多數攤商表達配合市府方案移置進入，她樂觀其成。