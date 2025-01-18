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桃園忠貞市場整頓百攤商先遷後拆 3月搬遷臨時市場

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府拓寬平鎮龍平路，決拆除影響清運救災的違規攤商棚架，移置臨時市場營業。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路，決拆除影響清運救災的違規攤商棚架，移置臨時市場營業。記者曾增勳／攝影

桃園市龍岡忠貞市場攤商搭建鐵皮攤架或違規佔用馬路亂象，影響市容和救災，市政府決定平鎮龍平路拓寬、拆除龍平、舊中山路等攤商，移置市六用地臨時市場，市府經發局今天上午表示，昨天召開攤商說明會，同意移置臨時市場攤商過半，後續要清算實際攤商數量及意願，春節後公告方案、預計3月攤商移置搬遷。

中壢、平鎮交界的忠貞市場，周休假日或年節吸引大批民眾採買，該市場位於平鎮龍平路、舊中山路及貿五路段的攤商自搭攤架、棚架外移佔用馬路，垃圾車無法進入清運及影響救災，垃圾髒臭引發民怨，市府決定拓寬龍平路，包括舊中山及貿五路段，初估影響近100攤商移置，市府說明會由經發局主秘簡偉崙主持，民代、里長和攤商6、70人參與，取聽攤商意見及說明一旁市6用地興建臨時市場，移置攤商入駐做生意。

市府經發局表示，為改善忠貞市場攤商棚架亂象，市府已承租附近國防部、國產署的市六用地，斥資700萬興建臨時市場，目前正在整地，預計3月前完工、規畫附屬停車場預計4月完工，針對龍平、舊中山及貿五路攤商採取「先遷再拆、移置攤販不影響經營原則」，將清查移置攤商數量、聽取攤商意願、移置時間等意見，春節後公告方案內容讓攤商參考，並預計3月移置入駐臨時市場。

市議員舒翠玲表示，該處市場攤商自搭攤架亂七八糟，甚至堆積垃圾髒臭，影響垃圾車清運和消防救災，市長張善政敲定一旁市6用地建臨時市場，讓攤商進入做生意，已知大多數攤商表達配合市府方案移置進入，她樂觀其成。

平鎮貿易里長宋子毅認為，龍平路拓寬限移置攤商不多，他建議拓寬延至貿一路；中壢龍平里長李慶融說，攤商移置臨時市場美化市容，他樂觀其成，也建請市府多聽攤商聲音廣納意見。與會攤商多人說，目前攤位小，希望移置市場攤位規劃深、廣度，開放長期在忠貞市場營業的非戶籍攤販進駐，其他路攤商也進入臨時市場。

桃園市府拓寬平鎮龍平路興建臨時市場、停車場，移置攤商入駐營業。記者曾增勳／翻攝
桃園市府拓寬平鎮龍平路興建臨時市場、停車場，移置攤商入駐營業。記者曾增勳／翻攝
桃園市府拓寬平鎮龍平路拆除違規攤商棚架說明會，攤商、在地民代里長紛提意見。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路拆除違規攤商棚架說明會，攤商、在地民代里長紛提意見。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路拆除違規攤商棚架說明會，攤商、在地民代里長紛提意見。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路拆除違規攤商棚架說明會，攤商、在地民代里長紛提意見。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路，決拆除影響清運救災的違規攤商棚架，移置臨時市場營業。記者曾增勳／攝影
桃園市府拓寬平鎮龍平路，決拆除影響清運救災的違規攤商棚架，移置臨時市場營業。記者曾增勳／攝影

忠貞市場 攤商 桃園

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