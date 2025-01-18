春節前桃園衛生局抽檢139件食品 鍋物店白蘿蔔農藥超標

桃園市衛生局公布春節最新抽檢食品結果，139件有1件白蘿蔔農藥（三氯松）超標，地點在中壢的鍋物店，貨品來自雲林市場，已函請當地衛生局追查溯源。

衛生局表示，各項食品詳細抽驗結果公布在官網及「桃食安心」資訊平台「新聞稿」區，民眾可以詳閱，春節前會再繼續抽檢包括市府年貨大街和各賣場、餐飲店 。

衛生局說明，今年初就開始這波抽檢行動，包括年菜餐廳、超市、賣場、南北雜貨店及製造業等處抽驗應景食品，抽驗品項有即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、糕粿、米麵製品、豆製品及休閒零食。

衛生局食品管理檢驗科從抽驗品項中，檢驗食品中微生物衛生標準、防腐劑、非法定色素、甜味劑、真菌毒素、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽等項目。不合格的白蘿蔔產品檢出殘留農藥量超過標準，違反食品安全衛生管理法第15條，可處6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。

衛生局呼籲，先前發生知外連鎖餐飲疑食物中毒事件，諾羅病毒再引起關切，為降低病原傳播的風險，業者要落實內場環境消毒，包括供應消費者取餐、食材及調料區的共用夾等餐具，建議提供消費者一次性拋棄式手套。顧客用餐完畢後，使用20cc漂白水加1公升清水擦拭桌面及座位環境，以維護消費者食用安全。

衛生局提醒民眾，春節期間不論外購或自煮年菜，分量不宜過多，餐點製備後應盡速食用，剩菜或隔夜菜要徹底加熱，與避免多次復熱，掌握預防食品中毒5要原則。衛生局也免費提供過氧化氫、二氧化硫試劑，讓民眾DIY篩檢，可至衛生局服務台或各區衛生所索取。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。