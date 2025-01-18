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苗栗焚化廠啟動整改！當年幸運趕上「最後一班列車」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山，BOT合約即將屆滿，產權移轉縣府。記者胡蓬生／攝影
苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山，BOT合約即將屆滿，產權移轉縣府。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣焚化廠以BOT方式2008年2月在竹南鎮興建完成並啟用，2028年2月20年合約期滿，產權將移轉縣府，當年苗栗搶搭上興建焚化廠的「最後一班列車」，縣內多年來沒有垃圾山，且持續代燒新竹、南投2縣的垃圾，今年環保局已啟動整改計畫，盼產權移轉後「無縫接軌」運作。

苗栗縣環保局指出，苗栗焚化廠共有2座焚化爐，焚化能量每天可達500噸，縣內每天產出的垃圾量約300噸，還有200噸的餘裕量可支援代燒外縣市垃圾，其中每天可代燒新竹縣130噸、南投縣70噸垃圾。

環保局表示，早年中央推動「一縣市一焚化廠」，但推動資源回收政策後，全台圾垃圾量驟減一半，垃圾焚化需求量大減，因此部分縣市的焚化廠建案被「喊卡」，新竹縣也是其中之一，但去年底竹縣採BOO興建的高效能熱處理焚化廠已開始投料試燒，原則上不會再代燒新竹縣垃圾，但也可能配合中央去化各地垃圾山的整體調度，再協助竹縣去化垃圾山。

目前環保局因應縣內春節前產出的大量垃圾 ，加上春節後將歲修，目前已停收外縣市垃圾，春節後廠內2座焚化爐都將停爐歲修一個月，縣內各鄉鎮市垃圾也將停收，以「暫置 」方式留在各地掩埋場，預計3月下旬可結束歲修並啟爐，恢復焚化處理縣內垃圾。

環保局表示，整改計畫將持續進行，將先評估焚化廠軟硬體設施的效能，視情況更新設備或升級，也可能汰舊換新，整改作業期間將逐一確認，趕在2028年期滿前完成設備更新、委外招標、議約等流程，讓焚化廠能無縫接軌運作。

苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山，BOT合約即將屆滿，產權移轉縣府。記者胡蓬生／攝影
苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山，BOT合約即將屆滿，產權移轉縣府。記者胡蓬生／攝影
苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山問題，BOT案20年合約即將屆滿，產權將移轉給縣府，環保局今年已啟動整改作業。記者胡蓬生／攝影
苗栗焚化廠當年搶搭上「最後一班列車」，縣內沒有垃圾山問題，BOT案20年合約即將屆滿，產權將移轉給縣府，環保局今年已啟動整改作業。記者胡蓬生／攝影

春節 焚化爐 環保局 苗栗縣

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