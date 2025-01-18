日處理3萬噸達極限 關埔萬戶汙水接管水資中心不堪重負

新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸，現已飽和，因二期擴廠工程延宕，加上汙水下水道關東區次幹管完工，未來家戶接管恐超過每日汙水處理量。市府表示，將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用。

新竹市議員曾資程指出，近來接到社區大樓接管陳情案，因為客雅水資源回收中心，目前日處理汙水量能3萬噸已經飽和，現在社區申請的汙水納管案，要等到二期擴廠工程完成，最快也要等到2年以後。

曾資程憂心，因客雅水資源回收中心二期擴廠工程延宕，加上2020年發包、關埔地區的的關東次幹管布建完成，關埔地區家戶接管都以百戶、千戶計，家戶接管率的提升，已遠超過客雅水資源回收中心日均汙水處理量，讓汙水接管率提升埋下隱憂。

新竹市工務處表示，客雅水資源回收中心處理水量已達設計值之85%，已接近飽和，其二期擴建及一期功能提升，目前已納入新竹地區再生水計畫；中央政策之再生水計畫後續由新竹市單獨供應執行；目前正積極與國土署協商後續再生水計畫之推動，預計於今年啟動，其水資中心二期擴建預估3至4年內完成。

工務處指出，另關東區次幹管工程已於去年12月16日完工，其後續用戶接管標案公道五-2及公道五-3預計接管戶數約1萬1000戶，如二期擴建未完成而造成水資中心滿載，因應調整將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用。