日處理3萬噸達極限 關埔萬戶汙水接管水資中心不堪重負
新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸，現已飽和，因二期擴廠工程延宕，加上汙水下水道關東區次幹管完工，未來家戶接管恐超過每日汙水處理量。市府表示，將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用。
新竹市議員曾資程指出，近來接到社區大樓接管陳情案，因為客雅水資源回收中心，目前日處理汙水量能3萬噸已經飽和，現在社區申請的汙水納管案，要等到二期擴廠工程完成，最快也要等到2年以後。
曾資程憂心，因客雅水資源回收中心二期擴廠工程延宕，加上2020年發包、關埔地區的的關東次幹管布建完成，關埔地區家戶接管都以百戶、千戶計，家戶接管率的提升，已遠超過客雅水資源回收中心日均汙水處理量，讓汙水接管率提升埋下隱憂。
新竹市工務處表示，客雅水資源回收中心處理水量已達設計值之85%，已接近飽和，其二期擴建及一期功能提升，目前已納入新竹地區再生水計畫；中央政策之再生水計畫後續由新竹市單獨供應執行；目前正積極與國土署協商後續再生水計畫之推動，預計於今年啟動，其水資中心二期擴建預估3至4年內完成。
工務處指出，另關東區次幹管工程已於去年12月16日完工，其後續用戶接管標案公道五-2及公道五-3預計接管戶數約1萬1000戶，如二期擴建未完成而造成水資中心滿載，因應調整將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用。
工務處補充，有關未納管住戶之汙水，維持建築技術規則之規定，其生活汙水排入建築物汙水處理設施或專用下水道處理後排放至側溝。
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