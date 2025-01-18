高虹安停職出席公益活動 被爆善行「捐25萬給弱勢童」

停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，繼前天推出隱藏版春聯後，昨天更是更低調出席由潤聲教育基金會贊助的「愛子歸來」公益電影觀賞活動，仁愛之家更感謝高虹安每逢特殊節日都會購買禮物與孩子們同樂，甚至捐款25萬元給孩子們。

仁愛之家董事長陳憲聰致詞時表示，新竹仁愛兒童之家成立至今已經53年，照顧撫養超過千名的孩童成家立業，這背後有一群善心人士和愛心企業的支持，讓仁愛之家能持續往前走，照顧更多需要關懷的孩童。

陳憲聰也提到，每逢春節、兒童節或耶誕節等節日，高虹安市長都會親自購買禮物來與孩子們同樂，甚至私人捐款25萬元給孩子們的生活教育使用，讓所有的小朋友都深深感受到高市長的真誠與愛心，藉由「愛子歸來」公益電影觀賞活動，仁愛之家的小朋友也特別送上親自手繪的春節祝福小卡片，來謝謝「市長姊姊」一直以來的關懷。