南寮漁港禁放煙火 春節加強取締

農曆年快到了，節慶煙火爆竹成新公害。新竹南寮漁港禁放煙火，跨年夜遊客聚集大放特放，釀成3起火警，竹市府昨強調，春節將加強取締，違者罰金3萬元起跳。桃園市府擬將高樓層密集住宅區列特定噪音管制區，亂放煙火也有罰則。

中市府表示，已明定火車站、捷運站、學校、醫療機構等周邊，全日禁放煙火，其餘地點晚間10時至隔天8時禁止施放，但春節、大年初九、元宵節等放寬；春節期間，消防局將加強巡查，以確保安全。

住在南寮漁港附近的潘先生說，每到跨年或節慶，總有人聚集在南寮風箏賽場放煙火，雖不如政府煙火秀精采，但施放的人多、爆竹煙火也很可觀，施放範圍逐漸靠近民宅，已影響居住安寧，隔天滿地垃圾無人清理，市府不如畫出特定區域，讓想放的人放個夠。

跨年期間，南寮漁港湧入人群，除留下垃圾，煙火造成3起火警。代理市長邱臣遠表示，南寮跨年煙火引起的火警，有1件緊鄰社區大樓，違反新竹市爆竹煙火條例，也涉及刑法公共危險罪。

竹市產發局表示，南寮漁港的漁船滿載燃油，若火警不堪設想，禁止燃放煙火，春節期間警察、消防將聯合巡邏，勸導民眾禁放煙火，屢勸不聽者將舉發裁罰，罰金3萬至15萬元。

桃園市永安漁港也禁放煙火、爆竹，但跨年夜同樣聚集大批民眾，現場施放煙火。桃園市農業局表示，民眾行為已觸犯漁港法，春節期間將加強巡邏取締，呼籲不要以身試法。

桃園市推動「靜桃專案」，除取締噪音車，住宅區施放煙火擾民，也常被投訴。市府為維護社區安寧，考慮擴大禁止燃放爆竹煙火的區域，目前已擬定全市12層樓、500戶以上高樓社區，將禁止燃放煙火。

市府表示，高樓住宅區總計54處，禁止區域包含社區退縮空間、周邊道路等，目前仍在研議中，預計24日跨局處會議討論推動。