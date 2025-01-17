竹北水圳公園引熱議 里長疾呼停工「勿整成水泥公園」

新竹縣水圳森林公園近期進行周邊環境整修，引發熱議，在地里長今天發文呼籲公所懸崖勒馬，停止水泥樹穴工程，「勿從竹北市的生態公園變成水泥公園。」市公所回應，這次進行行人安全環境改善，以消除安全隱患為主，強調綠覆率維持不變。

竹北市中興里長莊淙澍在臉書發文，從去年底陸續有民眾陳情公園樹木大量移植與水池填平，這項2千萬的改善計畫，未有公開說明會、未找里長開會，從生態工法的高壓透水磚，改成完全不透水的水泥樹穴，非常誇張。

莊淙澍說，里辦公處已發文建議公所五大點，第一、水圳森林公園另三面的環境改善計畫，勿再用水泥樹穴取代原先高壓磚的生態工法，維持生態環境。第二，市公所要召開公開說明會，並請樹木專家與樹醫生與會，減少民眾疑慮。第三、立即停止水泥樹穴工程，研擬恢復生態工法、恢復生態公園的可能。第四、辦理燈會活動時，敦促廠商避免現場烹煮烤食物。第五、避免在水圳森林公園辦理大型活動，活動餐車影響公園環境甚鉅。

竹北市公所對此回應，這次是針對北面人行步道進行行人安全環境改善，「並非公園內部設計或重新規畫工程」，以消除安全隱患為主，包括移除擋路電箱、改善既有人行步道水泥磚不均勻沉陷處。

市公所說，將既有花台拆除，擴大樹穴面積且改成帶狀樹穴，讓樹穴微低於四周地坪，有利於雨水導流至樹穴及公園內。也移植因大樹遮蔽致生長不良及阻礙人行動線的灌木叢，降低病媒蚊蠅蟲棲息滋生且更利行人通行。

公所強調，現況的水泥磚軟鋪工法，底土夯實率須達90%，無透水、透氣，且雨水沖蝕滲漏和日常行人踩踏，上層泥土漸失，導致水泥磚不均勻沈陷，常導致行人踢到跌倒。此外，公園內的喬木並未移除，已請樹藝師進行評估，移植到公園內更適合的位置。原有的低矮灌木如「金露花」因枝條帶刺，曾導致孩童與寵物受傷，已進行滾動式修正，並優先考量行人、輪椅與嬰兒車的通行便利。