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竹北水圳公園引熱議 里長疾呼停工「勿整成水泥公園」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
里長說明，原本前方的高壓磚是環保建材，下方全是泥土，與後方正在整修的水泥地，但對環境友善差十萬八千里。圖／取自莊淙澍臉書。
里長說明，原本前方的高壓磚是環保建材，下方全是泥土，與後方正在整修的水泥地，但對環境友善差十萬八千里。圖／取自莊淙澍臉書。

新竹縣水圳森林公園近期進行周邊環境整修，引發熱議，在地里長今天發文呼籲公所懸崖勒馬，停止水泥樹穴工程，「勿從竹北市的生態公園變成水泥公園。」市公所回應，這次進行行人安全環境改善，以消除安全隱患為主，強調綠覆率維持不變。

竹北市中興里長莊淙澍在臉書發文，從去年底陸續有民眾陳情公園樹木大量移植與水池填平，這項2千萬的改善計畫，未有公開說明會、未找里長開會，從生態工法的高壓透水磚，改成完全不透水的水泥樹穴，非常誇張。

莊淙澍說，里辦公處已發文建議公所五大點，第一、水圳森林公園另三面的環境改善計畫，勿再用水泥樹穴取代原先高壓磚的生態工法，維持生態環境。第二，市公所要召開公開說明會，並請樹木專家與樹醫生與會，減少民眾疑慮。第三、立即停止水泥樹穴工程，研擬恢復生態工法、恢復生態公園的可能。第四、辦理燈會活動時，敦促廠商避免現場烹煮烤食物。第五、避免在水圳森林公園辦理大型活動，活動餐車影響公園環境甚鉅。

竹北市公所對此回應，這次是針對北面人行步道進行行人安全環境改善，「並非公園內部設計或重新規畫工程」，以消除安全隱患為主，包括移除擋路電箱、改善既有人行步道水泥磚不均勻沉陷處。

市公所說，將既有花台拆除，擴大樹穴面積且改成帶狀樹穴，讓樹穴微低於四周地坪，有利於雨水導流至樹穴及公園內。也移植因大樹遮蔽致生長不良及阻礙人行動線的灌木叢，降低病媒蚊蠅蟲棲息滋生且更利行人通行。

公所強調，現況的水泥磚軟鋪工法，底土夯實率須達90%，無透水、透氣，且雨水沖蝕滲漏和日常行人踩踏，上層泥土漸失，導致水泥磚不均勻沈陷，常導致行人踢到跌倒。此外，公園內的喬木並未移除，已請樹藝師進行評估，移植到公園內更適合的位置。原有的低矮灌木如「金露花」因枝條帶刺，曾導致孩童與寵物受傷，已進行滾動式修正，並優先考量行人、輪椅與嬰兒車的通行便利。

竹北市公所強調綠覆率維持不變，人行空間擴寬步道、打造無障礙環境，既有水池面積維持95%，僅針對末端彎曲段優氧化極其嚴重的小區域進行填平或土壤改良作業，提升整體衛生環境。

新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期整修周邊環境，有民眾批評公園水泥化。記者郭政芬／攝影
新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期整修周邊環境，有民眾批評公園水泥化。記者郭政芬／攝影
在地里長今天更發文呼籲公所懸崖勒馬，停止水泥樹穴工程，「勿讓水圳森林公園從竹北市最大的生態公園變成水泥公園。」圖／取自莊淙澍臉書。
在地里長今天更發文呼籲公所懸崖勒馬，停止水泥樹穴工程，「勿讓水圳森林公園從竹北市最大的生態公園變成水泥公園。」圖／取自莊淙澍臉書。

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