桃園市農會感恩餐會直銷車首亮相 可電子支付
桃園市張善政市長今日出席桃園市農會年終歲末感恩餐會（尾牙），感謝過去一年農業夥伴鼎力支持農業發展與卓越的貢獻。
張善政指出，市府推動智慧農業、農業轉型與產業升級，在各方努力下取得豐碩成果，包括智慧茶產區、禽舍改建升級輔助及智慧農耕協作等多項計畫，面對氣候變遷和勞動力不足的挑戰，仍能穩步前進。
此外，桃園優秀的農友及團體在農會的協助輔導，去年參加許多競賽如全國十大神農、2024年世界綠茶評比會、農金獎、金推獎、百大青農、金牌農村競賽、全國優質安全綠竹筍評鑑及2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽等，都取得優異的成績，要感謝各級農會的輔導及中央的協助。
桃園市農會行動直銷車首度驚喜亮相，除了外型亮眼，直銷車販售有機蔬菜、有機蔬菜粉等農特產品，甚至還有蔬菜霜淇淋，還可電子支付結帳。農業局長陳冠義說，接下來各區農會也都有自已的的行動直銷車，會在桃園燈會的「桃園好農」展區販售各區特色農產品，非常值得期待。
張善政表示未來一年將繼續推動智慧農業的發展，提升農業生產效能，促進產業升級與環境永續，打造科技農業，建構智慧農業產業生態系，並實現農業的韌性發展及永續未來。期望各級農會繼續努力，協助提升桃園市農業水平，並共同推動在地農產品的多元推廣，讓市民能安心食用桃園優質的農特產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言