桃園市農會感恩餐會直銷車首亮相 可電子支付

桃園市張善政市長今日出席桃園市農會年終歲末感恩餐會（尾牙），感謝過去一年農業夥伴鼎力支持農業發展與卓越的貢獻。

張善政指出，市府推動智慧農業、農業轉型與產業升級，在各方努力下取得豐碩成果，包括智慧茶產區、禽舍改建升級輔助及智慧農耕協作等多項計畫，面對氣候變遷和勞動力不足的挑戰，仍能穩步前進。

此外，桃園優秀的農友及團體在農會的協助輔導，去年參加許多競賽如全國十大神農、2024年世界綠茶評比會、農金獎、金推獎、百大青農、金牌農村競賽、全國優質安全綠竹筍評鑑及2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽等，都取得優異的成績，要感謝各級農會的輔導及中央的協助。

桃園市農會行動直銷車首度驚喜亮相，除了外型亮眼，直銷車販售有機蔬菜、有機蔬菜粉等農特產品，甚至還有蔬菜霜淇淋，還可電子支付結帳。農業局長陳冠義說，接下來各區農會也都有自已的的行動直銷車，會在桃園燈會的「桃園好農」展區販售各區特色農產品，非常值得期待。