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桃園市農會感恩餐會直銷車首亮相 可電子支付

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市農會直銷車首亮相，農業局長陳冠義表示未來區農會也會有直銷車。圖／農業局提供
桃園市農會直銷車首亮相，農業局長陳冠義表示未來區農會也會有直銷車。圖／農業局提供

桃園張善政市長今日出席桃園市農會年終歲末感恩餐會（尾牙），感謝過去一年農業夥伴鼎力支持農業發展與卓越的貢獻。

張善政指出，市府推動智慧農業、農業轉型與產業升級，在各方努力下取得豐碩成果，包括智慧茶產區、禽舍改建升級輔助及智慧農耕協作等多項計畫，面對氣候變遷和勞動力不足的挑戰，仍能穩步前進。

此外，桃園優秀的農友及團體在農會的協助輔導，去年參加許多競賽如全國十大神農、2024年世界綠茶評比會、農金獎、金推獎、百大青農、金牌農村競賽、全國優質安全綠竹筍評鑑及2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽等，都取得優異的成績，要感謝各級農會的輔導及中央的協助。

桃園市農會行動直銷車首度驚喜亮相，除了外型亮眼，直銷車販售有機蔬菜、有機蔬菜粉等農特產品，甚至還有蔬菜霜淇淋，還可電子支付結帳。農業局長陳冠義說，接下來各區農會也都有自已的的行動直銷車，會在桃園燈會的「桃園好農」展區販售各區特色農產品，非常值得期待。

張善政表示未來一年將繼續推動智慧農業的發展，提升農業生產效能，促進產業升級與環境永續，打造科技農業，建構智慧農業產業生態系，並實現農業的韌性發展及永續未來。期望各級農會繼續努力，協助提升桃園市農業水平，並共同推動在地農產品的多元推廣，讓市民能安心食用桃園優質的農特產品。

張善政參加市農會感恩餐敘，強調持續推動智慧科技農業。圖／農業局提供
張善政參加市農會感恩餐敘，強調持續推動智慧科技農業。圖／農業局提供

張善政 桃園 農會

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