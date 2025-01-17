快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

聽新聞
0:00 / 0:00

開戰了！民進黨新竹市黨部推雙罷 除罷藍委還要罷免市長高虹安

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部今天起於黨部及各議員服務處設置實體罷免連署站。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部今天起於黨部及各議員服務處設置實體罷免連署站。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市黨部今天召開執、評委會議，決議在新竹市全面推動「雙罷免」，下架新竹市立委鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安，並於黨部及各議員服務處設置實體連署站。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，近期藍白持續惡意凍結或刪除中央政府總預算，影響民生甚鉅，再度激起民眾罷免意願。今天新竹市區甚至出現由竹科人發起的細數藍白立委9大罪狀的「放送藍白超級爛的卡車行動」，以實際行動支持罷免藍白立委。

施乃如指出，竹科對國家產業發展影響甚鉅，顯然竹科人都非常擔心國家的未來會被藍白立委毀掉，因而決心站出來支持罷免，為回應新竹市民對罷免案的熱切期盼，民進黨新竹市黨部及相關黨公職將全面啟動罷免，廣邀全體市民參與連署。

為協助民眾完成連署，包括立委柯建銘、林志潔教授服務處、民進黨新竹市黨部、前議員李妍慧辦公室、黨籍議員服務處都將作為罷免連署站，協助民眾填寫和收件，與公民團體分進合擊，同步罷免高虹安、鄭正鈐。

施乃如說明，去年底國民黨、民眾黨合力強行暴力通過的罷免須附身分證影本選罷法修正案尚未送出立法院，因而法律尚未生效。因此若參與此次的罷免連署並不需要繳交身分證影本，所有民眾可以很方便快速的參與連署，希望民眾勇於參與罷免連署，共同見證此一攸關台灣未來的歷史關鍵時刻。

罷免 藍白

延伸閱讀

令綠民代設罷免站 李彥秀：賴清德柯建銘需喝交心珍奶

柯建銘喊：黨公職全體投入 服務處設罷免站

工總拜會民進黨團 柯建銘喊「大民意、大罷免」求支持

柯建銘拋綠民代服務處設罷免站 傅崐萁酸：精神狀態不正常

相關新聞

開戰了！民進黨新竹市黨部推雙罷 除罷藍委還要罷免市長高虹安

民進黨新竹市黨部今天召開執、評委會議，決議在新竹市全面推動「雙罷免」，下架新竹市立委鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安，並於...

竹北水圳公園引熱議 里長疾呼停工「勿整成水泥公園」

新竹縣水圳森林公園近期進行周邊環境整修，引發熱議，在地里長今天發文呼籲公所懸崖勒馬，停止水泥樹穴工程，「勿從竹北市的生態...

桃園市農會感恩餐會直銷車首亮相 可電子支付

桃園市張善政市長今日出席桃園市農會年終歲末感恩餐會（尾牙），感謝過去一年農業夥伴鼎力支持農業發展與卓越的貢獻。

桃園平鎮清潔中隊搬新址 平鎮衛生所春節定點收運引民怨

配合鐵路地下化，桃園市環保局平鎮清潔中隊從原先中豐路橋下，遷至平鎮區資源循環園區，不過至1月28日以及2月2日至2月6日...

苗栗市宣傳𪹚龍赴立院 余文忠：盼未來躍上國際

苗栗𪹚龍活動已是國內知名的元宵節民俗慶典，苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰今天率團赴立法院為今年𪹚龍系列活動宣傳，邀...

新竹雙首長制？ 綠批官方文件高虹安仍是市長 市府這麼回應了

新竹市長高虹安停職中，由副市長邱臣遠代理，不過民進黨籍新竹市議員劉崇顯發現，文化局今年度的文資修復計畫中，機關首長仍是高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。