開戰了！民進黨新竹市黨部推雙罷 除罷藍委還要罷免市長高虹安

民進黨新竹市黨部今天召開執、評委會議，決議在新竹市全面推動「雙罷免」，下架新竹市立委鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安，並於黨部及各議員服務處設置實體連署站。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，近期藍白持續惡意凍結或刪除中央政府總預算，影響民生甚鉅，再度激起民眾罷免意願。今天新竹市區甚至出現由竹科人發起的細數藍白立委9大罪狀的「放送藍白超級爛的卡車行動」，以實際行動支持罷免藍白立委。

施乃如指出，竹科對國家產業發展影響甚鉅，顯然竹科人都非常擔心國家的未來會被藍白立委毀掉，因而決心站出來支持罷免，為回應新竹市民對罷免案的熱切期盼，民進黨新竹市黨部及相關黨公職將全面啟動罷免，廣邀全體市民參與連署。

為協助民眾完成連署，包括立委柯建銘、林志潔教授服務處、民進黨新竹市黨部、前議員李妍慧辦公室、黨籍議員服務處都將作為罷免連署站，協助民眾填寫和收件，與公民團體分進合擊，同步罷免高虹安、鄭正鈐。

施乃如說明，去年底國民黨、民眾黨合力強行暴力通過的罷免須附身分證影本選罷法修正案尚未送出立法院，因而法律尚未生效。因此若參與此次的罷免連署並不需要繳交身分證影本，所有民眾可以很方便快速的參與連署，希望民眾勇於參與罷免連署，共同見證此一攸關台灣未來的歷史關鍵時刻。