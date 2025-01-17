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竹縣敬老愛心卡搭台鐵補助翻倍 單趟50增至100點

中央社／ 新竹縣17日電

新竹縣府指出，竹縣敬老卡、愛心卡的台鐵補助點數，即起從單趟補助上限50點翻倍為100點（1點等同新台幣1元），鼓勵長者及身障者多踏出家門，搭火車旅遊，促進身心健康。

竹縣府今天發布新聞稿表示，竹縣敬老卡、愛心卡除了補助搭乘公車、計程車外，民國112年8月1日起開通乘坐台鐵補助，開辦以來每月搭乘台鐵人數從2萬人次成長至目前3萬5000餘人次。

新聞稿中，新竹縣社會處指出，原先單趟次最多補助50點，改補助加倍為100點，讓使用者的旅遊目的地可有更廣選擇。

有關持竹縣敬老卡、愛心卡搭乘台鐵享補助規則，社會處表示，起、迄站其中一站必須在新竹區域內的20個站（新竹縣14個站、新竹市6個站），點數需於當月使用完畢。

社會處指出，持敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，除觀光列車、團體列車、太魯閣及普悠瑪列車、騰雲號及不發售無座票的列車外，不限車種皆可搭乘。例如搭乘自強號及莒光號等對號列車，不另行劃座。

台鐵 新竹 觀光列車

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