桃園平鎮清潔中隊搬新址 平鎮衛生所春節定點收運引民怨

配合鐵路地下化，桃園市環保局平鎮清潔中隊從原先中豐路橋下，遷至平鎮區資源循環園區，不過至1月28日以及2月2日至2月6日，環保局於平鎮衛生所前車格分2階段施行短期定點垃圾收運專案。市議員黃敬平說，民眾抱怨洽公不便。桃園市環保局回應，考量在地民眾於春節期間大掃除垃圾量相對大幅增加，且短時間內習慣較難改變，這次擇定平鎮衛生所收運。

平鎮區中隊過去位於平鎮區公所旁中豐路橋下，腹地相對小，且緊鄰馬路出入相對危險，加上該需要配合鐵路地下化工程，遷至平鎮區資源循環園區，去年11月風光開幕。

黃敬平說，民眾習慣在春節前除舊布新、丟棄大型家具，他贊同市府便民開放定點讓民眾春節大掃除整理居家環境，但強烈批評，選擇一處不適當的地點，也讓赴平鎮區公所與平鎮衛生所洽公、求診、打疫苗的民眾不方便，徒增民怨。

黃敬平表示，洽公民眾、倒垃圾民眾與車輛不分流，及垃圾車頻繁進出衛生所前停車場，衍生的視覺盲區，平鎮清潔中隊應該利用原本就有的地方，例如在舊第一製藥廠（平鎮區環南路和中豐路路口旁邊），曾向聯新國際醫院承租的一塊廠區內空地停放垃圾車，該地點似乎比目前規定的位置更沒有爭議。

桃園市環保局表示， 現在舊隊部定點收運服務因工程施作而停收，考量到在地民眾於春節期間大掃除垃圾量相對大幅增加，且短時間內習慣較難改變，對於民眾於春節期間生活影響較大，因此於這次環境清潔周春節期間垃圾收運服務，與在地機關協尋是否有合地點可供短期專案設置。