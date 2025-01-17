桃園市政府14日至27日，在桃園區南華街封街辦年貨大街，現場還有車展，才4天已賣出2輛TOYOTA汽車，15台Yamaha機車。今年首度結合鄰近南門市場總計500攤，零嘴年菜、賀年送禮、換新走春出遊用等年節物品讓民眾一次購足。

經發局表示，因應假日與春節前最後10天購物人潮，市府分階段管制交通，並呼辦年貨盡量搭乘大眾運輸。另外，今年桃園年貨大街結合在地科技團隊精浚公司，為年貨大街食品免費做大腸桿菌核酸檢測且每日抽檢，為消費者的食安進行把關。

經發局表示，桃園年貨大街買氣十足，果乾、開心果、堅果、糖果等傳統年節零食持續熱銷，許多攤位供不應求，頻頻補貨，業者為了應對這波年貨熱潮，不僅增加了備貨量，也加聘人手支援高峰期銷售，讓消費者在這邊都能買到喜歡的年貨，有顧客說每年過年都會訂脆皮燒肉，送禮和家裡過年都少不了，今年來年貨大街可以和其他年貨一起採購。

桃園年貨大街還有好康活動，只要消費滿1000元，即可至服務台兌換兩張摸彩券，有機會抽中首爾5天4夜機+酒雙人遊、eMOVING電動機車、精美家電等多項豪禮等你帶回家，總獎項市值約75萬元，活動到1月27日，每日營業時間上午7點至晚間七點。

因應接下來週末活動更多人車潮，市府交通、警察等相關單位，已研定分階段管制，周末開放機車民族路單側路邊紅黃線停車，隨時觀測周邊主要道路交通狀況，即時啟動停車或路口管制，活動現場因應人潮進行管控，讓人車動線順暢。詳細交通資訊及活動可以在「2025桃園年貨大街」、「桃好您的心」FB粉絲團、桃園休閒美食活動網站查詢。