苗栗市宣傳𪹚龍赴立院 余文忠：盼未來躍上國際

苗栗𪹚龍活動已是國內知名的元宵節民俗慶典，苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰今天率團赴立法院為今年𪹚龍系列活動宣傳，邀立法院長韓國瑜、立委邱鎮軍共同為活動揭幕，邀全國民眾2月6日至14日到苗栗感受客家族群特有的元宵𪹚龍文化魅力。

苗栗市公所呼應今年活動主題「強𪹚出吉」，與主席陳仁杰特別穿著棒球裝亮相。余文忠強調，苗栗自1998年開辦以來，今年已邁入第27屆，成為苗栗節慶文化的代表，並榮登客庄十二節慶之首，與北天燈、中𪹚龍、南蜂炮、東寒單，並列台灣四大元宵慶典。

余文忠表示，這次特地到立法院辦記者會，希望藉由中央與地方攜手合作，一𪹚接一𪹚，讓𪹚龍文化響徹全國，邁向國際。今年還邀在國際藝術麵包賽獲11面金牌的得主裴志偉設計製作出融合客家麻糬、黑糖糕和麵粉的「客家金牌粄龍」，展現客家文化的傳統與創新，也象徵𪹚龍文化的傳承與創意結合，未來更進一步拓展至國際舞台。

苗栗市建功國小舞龍隊在會場表演，新住民龍隊的親子舞龍表演凸顯親民互動的舞龍精神，現場還有客家粄仔工坊、貓裏休閒農業區、苗栗市農會及田媽媽展示五行龍粄、貓裏紅茶、貓裏香菇裏貓裏木耳、苦茶油、茶樹精油、米吐司等苗栗特色農產品，青年糊龍師賴宥成也示範客家龍的糊龍工藝。