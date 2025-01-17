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苗栗市宣傳𪹚龍赴立院 余文忠：盼未來躍上國際
苗栗𪹚龍活動已是國內知名的元宵節民俗慶典，苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰今天率團赴立法院為今年𪹚龍系列活動宣傳，邀立法院長韓國瑜、立委邱鎮軍共同為活動揭幕，邀全國民眾2月6日至14日到苗栗感受客家族群特有的元宵𪹚龍文化魅力。
苗栗市公所呼應今年活動主題「強𪹚出吉」，與主席陳仁杰特別穿著棒球裝亮相。余文忠強調，苗栗自1998年開辦以來，今年已邁入第27屆，成為苗栗節慶文化的代表，並榮登客庄十二節慶之首，與北天燈、中𪹚龍、南蜂炮、東寒單，並列台灣四大元宵慶典。
余文忠表示，這次特地到立法院辦記者會，希望藉由中央與地方攜手合作，一𪹚接一𪹚，讓𪹚龍文化響徹全國，邁向國際。今年還邀在國際藝術麵包賽獲11面金牌的得主裴志偉設計製作出融合客家麻糬、黑糖糕和麵粉的「客家金牌粄龍」，展現客家文化的傳統與創新，也象徵𪹚龍文化的傳承與創意結合，未來更進一步拓展至國際舞台。
苗栗市建功國小舞龍隊在會場表演，新住民龍隊的親子舞龍表演凸顯親民互動的舞龍精神，現場還有客家粄仔工坊、貓裏休閒農業區、苗栗市農會及田媽媽展示五行龍粄、貓裏紅茶、貓裏香菇裏貓裏木耳、苦茶油、茶樹精油、米吐司等苗栗特色農產品，青年糊龍師賴宥成也示範客家龍的糊龍工藝。
市公所表示，今年苗栗𪹚龍系列活動內容豐富，包括2月6日在玉清宮廣場辦的祥龍點睛及貓裏客家龍競技、8日𪹚龍嘉年華、9日在苗栗河濱公園有𪹚龍之夜，2月14日在嘉盛里五文昌廟廣場進行「化龍返天」儀式，象徵祥龍回歸天庭，將為整個活動劃下圓滿句點；活動詳情可搜尋苗栗𪹚龍FB粉絲專頁查詢。
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