新竹雙首長制？ 綠批官方文件高虹安仍是市長 市府這麼回應了

新竹市長高虹安停職中，由副市長邱臣遠代理，不過民進黨籍新竹市議員劉崇顯發現，文化局今年度的文資修復計畫中，機關首長仍是高虹安，讓他不禁質疑，現在新竹市政府是「雙首長制」嗎？文化局也回應，會更加謹慎並細心檢視此類細節。

新竹市議會第11屆第13次臨時會今天進行審議提案。劉崇顯表示，在黨團提案時，就已經指出文化局今年度的文資修復計畫中，市府機關首長仍是高虹安，並要求文化局更正，沒想到在今天審議提案時，桌上文件的機關首長卻仍舊是寫高虹安，讓他不禁質疑，若通過這個提案豈不是代表議會也背書現在的新竹市政府是「雙首長制」嗎？

劉崇顯批評，現在不僅署名新竹市政府法定代理人，也就是市長的春聯有高虹安與邱臣遠兩種，連市府的官方文件，都還能看到停職中的高虹安為機關首長。高虹安不顧停職中的社會觀感不佳，持續在用實質力影響市府的運作，持續濫用公務資源刷個人的存在感，這樣的道德底限真是令人瞠目結舌，也是市民朋友不會能夠接受的。

新竹市文化局說明，此案計畫於去年4月提送，當時機關法定代理人為高虹安市長。本案後於10月獲得中央文化部文資局核定補助，並依據審查委員的建議，於11月提送修正計畫，未即時同步修正機關法定代理人資料，日後將會更加謹慎並細心檢視此類細節。