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新豐首間公設民營托嬰中心開幕 下半年竹縣再增2間

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府再添一處公共托育據點，新豐鄉首間公設民營托嬰中心今天在松柏活動中心盛大開幕。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府再添一處公共托育據點，新豐鄉首間公設民營托嬰中心今天在松柏活動中心盛大開幕。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府再添一處公共托育據點，新豐鄉首間公設民營托嬰中心今天在松柏活動中心盛大開幕，未來前瞻計畫還有規畫2所公設民營托嬰中心，分別為竹東頭重托嬰中心，預計今年下半年營運收托，以及竹北婦幼館重建工程中規畫公托家園，完工後即可收托，讓社福能量再升級。

新竹縣副縣長陳見賢與新豐鄉長徐煒傑、地方民意代表們今天一同揭牌，宣示縣府社福能量再升級。陳見賢說，松柏托嬰中心的揭牌意義重大，這不只是新豐鄉的第一間，更是新竹縣第8處公共托育據點，縣府會用最大的力量，協助年輕人敢結婚、敢生小孩，照顧的事交給縣府來做。  

社會處長陳欣怡說，中心設立要特別感謝中央前瞻計畫補助500萬元，加上縣府自籌684萬元，總計投入約1200萬元，也感謝新豐鄉公所無償提供這個環境優美的場地。未來前瞻計畫還有規畫2所公設民營托嬰中心，分別為竹東頭重托嬰中心，預計今年下半年營運收托，以及竹北婦幼館重建工程中規畫公托家園，完工後即可收托，讓社福能量再升級！ 

委託單位台灣聚焦兒童發展協會理事長潘玉娟說，此空間為原本松柏活動中心二樓的舞蹈教室，透過重新設計規畫，並增加設備及教具，不管是廁所馬桶及教具等，都符合各階段的嬰幼兒年齡，總共3間教室，依年齡分為2到7個月、8到17個月及18到35個月，各空間依年齡提供不同的教具，如提供最大的孩子為鍛鍊大肌肉運動的教具，讓他們慢慢學習、快樂成長。 

松柏托嬰中心可收托40名嬰幼兒，將提供周一至周五上午7點30分至下午5點30分的托育服務，並可延托至下午6點30分。目前委託台灣聚焦兒童發展協會營運，將於17日下午3點抽籤，詳情可至松柏托嬰中心臉書(https://www.facebook.com/sungbochildcare)查詢，或電洽0911-938869、社會處03-5518101分機3134。

透過重新設計規畫，並增加設備及教具，不管是廁所馬桶及教具等，都符合各階段的嬰幼兒年齡。記者郭政芬／攝影
透過重新設計規畫，並增加設備及教具，不管是廁所馬桶及教具等，都符合各階段的嬰幼兒年齡。記者郭政芬／攝影

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