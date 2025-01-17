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竹縣衛生所將建置智慧心電圖機 50歲以上民眾免費篩檢
新竹縣政府今天舉辦「心繫鄉親．健康同行」新型智慧心電圖機捐贈暨啟用儀式，縣長楊文科表示，14台突破傳統的新型智慧心電圖機將配發全縣13鄉鎮市衛生所(竹北市2台)，後續由各衛生所規畫、免費提供50歲以上的縣民篩檢，一起守護鄉親心臟血管的健康。
楊文科引述國民健康署統計指出，心臟病是臺灣第二大死因，在竹縣十大死因也居第二，即將邁入超高齡社會之際，守護心臟健康成為每位民眾關注的課題。今天的啟動儀式不僅代表著科技與醫療資源的結合，更象徵著產、官、學三方協力守護縣民健康。
楊縣長頒發感謝狀給成就這場捐贈美事的美商宇心生醫公司范良孚、許耀明，及三軍總醫院院長陳元皓、國防醫學院及廣達電腦等，感謝他們的愛心讓竹縣的遠距醫療注入一劑強心針。
衛生局表示，新型智慧心電圖由美商宇心生醫公司開發，具備輕便可攜、即時傳輸的特性，結合三軍總醫院、國防醫學院及廣達電腦股份有限公司共同研發的人工智慧判讀平台，提供技術支援，能精準診斷難以預測的心血管潛在風險，並將篩檢結果提供醫師判讀，以利安排後續醫療處置。
三軍總醫院院長陳元皓說明，這套新型智慧12導程心電圖機經過幾年資料庫的建立，敏感度和準確度都很高，比傳統心電圖提供更多的檢查項目，透過即時傳輸、AI判讀和醫師的診斷，提供無明顯症狀卻有潛在風險的民眾更及時的預警，目前屏東、小琉球、台東、苗栗都已建置，有助偏鄉遠距醫療的落實。
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