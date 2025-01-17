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舊山線魚藤坪、內社川鐵橋修復再利用 苗栗縣政府20日辦公聽會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗三義舊山線內社川鐵橋已公告為縣定古蹟，縣府目前進行調查研究及修復再利用計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗三義舊山線內社川鐵橋已公告為縣定古蹟，縣府目前進行調查研究及修復再利用計畫。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府針對縣定古蹟舊山線「內社川鐵橋」、「魚藤坪鐵橋」進行調查研究及修復再利用計畫，最近已完成期初報告，1月20日將在三義鄉西湖渡假村辦公聽會，縣府歡迎各機關團體與地方居民一同參與，提出寶貴意見。

苗栗縣文化觀光局指出，內社川鐵橋與魚藤坪鐵橋是台灣縱貫鐵路舊山線的象徵性橋梁，一代橋興建於1907年，1935年受到關刀山大地震損毀，成為如今著名的龍騰斷橋（魚藤坪斷橋），1938改建為二代的鐵橋，其中內社川鐵橋橋體為上承式鋼桁架，魚藤坪鐵橋橋體為上承式鋼鈑樑，橋墩均為中空鋼筋混凝土造，在地形限制下需要極高的施工精細度，極具工藝價值。

內社川鐵橋與魚藤坪鐵橋2019年5月獲指定為苗栗縣定古蹟，從1938年一直使用至1998年舊山線廢線為止，無論對鐵路運輸的貢獻，或與地方居民的生活連結，都深具豐富的文化內涵與歷史意義。

文觀局指出，文化資產的修復與再利用除了需有專家學者的調查與建議，也需要與所有相關單位、民間團體及在地居民溝通協調，藉由公聽會讓大眾更了解目前古蹟保存辦理情形，也希望藉此跟各方交流相關意見，使文化資產價值充分展現。

縣府表示，除了舊山線內社川鐵橋與魚藤坪鐵橋，跨越大安溪及苗栗 、台中兩縣市也的大安溪鐵橋也同步公告為古蹟，為台灣鐵道發展史留下珍貴的文化遺產。

苗栗三義舊山線龍騰斷橋旁的魚藤坪鐵橋已公告為苗栗縣定古蹟，縣府目前進行調查研究及修復再利用計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗三義舊山線龍騰斷橋旁的魚藤坪鐵橋已公告為苗栗縣定古蹟，縣府目前進行調查研究及修復再利用計畫。記者胡蓬生／攝影

古蹟 文化資產 龍騰斷橋

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