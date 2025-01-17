苗縣房裡溪南溪橋改建4度流標 近日終決標3月起動工

苗栗縣苑裡鎮南勢里連接泰田里的苗43-1線房裡溪南溪橋，因通洪斷面不足，造成大雨時水流堵塞衝擊南溪橋橋體的情形，易造成上游溢流並影響交通；縣府去年底辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總工程經費3230萬元，近日完成工程決標作業，預定3月起動工、11月完工。

縣府指出，苗43-1線的房裡溪南溪橋，近年來因強降雨等因素，導致橋下房裡溪暴漲，洪水淹過橋面溢流淹沒道路及周邊農田，屢次淹水引發民怨，112年11月獲經濟部水利署核定補助款2580萬元辦理南溪橋改建工程。

原工程依治理計畫檢討預計抬升南溪橋約2公尺，但考量周邊農路介面及現況道路高程，經與地方民眾溝通協商後，改調整橋梁型式並將抬升高度調降為1公尺方式來克服；經檢討修正總經費為3230萬元，其增加經費約650萬元由縣府自籌。不過，改建案因物價波動及施工困難等因素，歷經四度流標，延宕至去年12月18日才順利決標，工期預計240個日曆天。

工務處表示，因整體改建工程涉及道路封閉改道施工與河道施工作業，目前正由承商擬定施工計畫、交通維持計畫及河川公地使用申請作業，工程預計3月起施作、11月完工。

另外，施工期間因橋梁改建需辦理道路封閉及改道作業，將制定工區交通維持及引導措施，以降低對周邊交通及用路人的影響，整體工程完工後將可有效降低房裡溪沿岸淹水風險並提升用路人安全。