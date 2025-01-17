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改善桃、鶯長年淹水惡夢 6.2萬噸鳳鳴滯洪池年底完工

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，侯友宜表示將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。圖／新北市水利局提供
鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，侯友宜表示將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。圖／新北市水利局提供

東門溪水系跨越新北鶯歌及桃園八德，長年因地勢平緩及降逾時有淹水情況，新北水利局辦理東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，今新北市長侯友宜視察工程進度，鶯歌立委蘇巧慧表示2019年爭取中央全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，並補助8成東門溪整治工程經費共7.05億元經費。議員江怡臻則說此工程不同以往中央、地方惡鬥，而是合作典範值得肯定。

侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。東門溪全長約8.2公里流經新北與桃園兩地，大多流域屬桃園範圍，僅中間有一段約1公里流經鶯歌鳳鳴地區。由於東門溪坡度平緩，導致雨汙水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常有淹水問題。

鶯歌立委蘇巧慧提到，鶯桃路一帶過往常強降雨時大規模淹水，2019年爭取中央前瞻基礎建設計畫全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，同時補助近8成東門溪整治工程經費，補助共7.05億元經費，讓工程順利於2023年11月正式動工。她提醒新北市府鄰近的鳳鳴簡易車站通車後，有越來越多民眾需要在該地停車轉乘火車，未來鳳鳴滯洪池上方滯洪池公園，務必將市民期待的活動中心及停車需求納入規劃。

新北市議員江怡臻表示，鶯歌能避免淹水之苦是市民之福，希望工程順利完成，也希望公園不要拖到2029年才能完成，這次工程中央全額補助、新北執行工程，造福新北鶯歌和桃園龜山，這是中央地方合作的典範，不同於以往惡鬥模式，值得肯定。

水利局長宋德仁表示，東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程目前工程進度已超過40%，力求早日完工讓兩市居民早日擺脫淹水威脅。工程完工後鳳鳴滯洪池及東門溪整治不僅改善淹水沉痾，增加防洪安全，滯洪池上方也設置近3公頃公園，未來將成為當地居民嶄新的休憩空間。

東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程目前工程進度已超過40%。記者李定宇／攝影
東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程目前工程進度已超過40%。記者李定宇／攝影
鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，侯友宜表示將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。圖／新北市水利局提供
鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，侯友宜表示將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。圖／新北市水利局提供
東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程目前工程進度已超過40%。記者李定宇／攝影
東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程目前工程進度已超過40%。記者李定宇／攝影
侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量。記者李定宇／攝影
侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量。記者李定宇／攝影
桃園區桃鶯路昨淹水嚴重，警方拉起封鎖線疏導管制交通。圖／警方提供
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淹水 滯洪池

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