改善桃、鶯長年淹水惡夢 6.2萬噸鳳鳴滯洪池年底完工

東門溪水系跨越新北鶯歌及桃園八德，長年因地勢平緩及降逾時有淹水情況，新北水利局辦理東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，今新北市長侯友宜視察工程進度，鶯歌立委蘇巧慧表示2019年爭取中央全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，並補助8成東門溪整治工程經費共7.05億元經費。議員江怡臻則說此工程不同以往中央、地方惡鬥，而是合作典範值得肯定。

侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道7每秒立方公尺洪峰量，將有效改善桃園龜山工業區淹水問題。東門溪全長約8.2公里流經新北與桃園兩地，大多流域屬桃園範圍，僅中間有一段約1公里流經鶯歌鳳鳴地區。由於東門溪坡度平緩，導致雨汙水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常有淹水問題。

鶯歌立委蘇巧慧提到，鶯桃路一帶過往常強降雨時大規模淹水，2019年爭取中央前瞻基礎建設計畫全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，同時補助近8成東門溪整治工程經費，補助共7.05億元經費，讓工程順利於2023年11月正式動工。她提醒新北市府鄰近的鳳鳴簡易車站通車後，有越來越多民眾需要在該地停車轉乘火車，未來鳳鳴滯洪池上方滯洪池公園，務必將市民期待的活動中心及停車需求納入規劃。

新北市議員江怡臻表示，鶯歌能避免淹水之苦是市民之福，希望工程順利完成，也希望公園不要拖到2029年才能完成，這次工程中央全額補助、新北執行工程，造福新北鶯歌和桃園龜山，這是中央地方合作的典範，不同於以往惡鬥模式，值得肯定。