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因應超高齡衝擊 桃衛生局推動BOO住宿長照機構、園區
桃園市衛生局指出，因應人口老化與少子化，有必要推動住宿式長照機構，並結合附屬設施打造長照園區，將長照、醫療、壽險、不動產業等專業，希望透過促參優惠盡速打造桃園第一座促參BOO住宿式長照機構。
衛生局鼓勵民間藉促參投資住宿式長照機構，21日（周二）下午2點在局本部辦理這項政策說明會，可以上衛生局官網長期照護科填寫報名表參加。
台灣促參公司、衛生局說明，「BOO 」是指配合國家政策，企業機構自備私有土地投資興建，有所有權，並自為營運或委託第3方營運。透過促參重大公共建設優惠，投資的業者享有地價、房屋及契稅減免，與股東投資抵減營利事業所得稅、營利事業所得稅免徵，供經營重大公共建設使用的營運機器、設備也有關稅減免或分期等優惠。
根據國家發展委員會統計，2024年老年人口占比為 19.9%，推估至2045年將增至 35.02%，進入超高齡社會（指老年人口比例佔總人口超過20%）。至去年12月底，桃園市65歲以上老年人口已37萬1475人，占全市總人口15.8%。
雖然桃園在6都是最年輕的直轄市，為因應老年人口快速增長，衛生局加快提升高齡者長照福利與量能，透過民間參與公共建設方式，除了打造住宿式機構，也結合長照相關附屬設施打造長照園區，達到完備長期照護服務，落實在地老化政策。
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