快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

聽新聞
0:00 / 0:00

因應超高齡衝擊 桃衛生局推動BOO住宿長照機構、園區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
面對超高齡人口結構衝擊，有必要加速推動住宿型長照。圖／衛生局提供
面對超高齡人口結構衝擊，有必要加速推動住宿型長照。圖／衛生局提供

桃園市衛生局指出，因應人口老化與少子化，有必要推動住宿式長照機構，並結合附屬設施打造長照園區，將長照、醫療、壽險、不動產業等專業，希望透過促參優惠盡速打造桃園第一座促參BOO住宿式長照機構。

衛生局鼓勵民間藉促參投資住宿式長照機構，21日（周二）下午2點在局本部辦理這項政策說明會，可以上衛生局官網長期照護科填寫報名表參加。

台灣促參公司、衛生局說明，「BOO 」是指配合國家政策，企業機構自備私有土地投資興建，有所有權，並自為營運或委託第3方營運。透過促參重大公共建設優惠，投資的業者享有地價、房屋及契稅減免，與股東投資抵減營利事業所得稅、營利事業所得稅免徵，供經營重大公共建設使用的營運機器、設備也有關稅減免或分期等優惠。

根據國家發展委員會統計，2024年老年人口占比為 19.9%，推估至2045年將增至 35.02%，進入超高齡社會（指老年人口比例佔總人口超過20%）。至去年12月底，桃園市65歲以上老年人口已37萬1475人，占全市總人口15.8%。

雖然桃園在6都是最年輕的直轄市，為因應老年人口快速增長，衛生局加快提升高齡者長照福利與量能，透過民間參與公共建設方式，除了打造住宿式機構，也結合長照相關附屬設施打造長照園區，達到完備長期照護服務，落實在地老化政策。

推動住宿型長照和園區，成為政府因應超過旅社會的重要政策。圖／台灣促參公司提供
推動住宿型長照和園區，成為政府因應超過旅社會的重要政策。圖／台灣促參公司提供

老年人口 衛生局 長照

延伸閱讀

雲品插旗嘉義 建Villa園區

胡錫進：妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

挺長照機構失能者尊嚴 衛福部擬拔除鼻胃管計畫

宜蘭傳藝園區新春駐園大戲回歸 初一初二縣民免費入園

相關新聞

天冷桃園官員小中風…市長張善政探病遭「誤傳生病」今闢謠

「我有不舒服的樣子嗎？」桃園市政府秘書處于姓處長前天中午在辦公室，疑似小中風突倒下，緊急送醫住院治療，市長張善政前往探病...

改善桃、鶯長年淹水惡夢 6.2萬噸鳳鳴滯洪池年底完工

東門溪水系跨越新北鶯歌及桃園八德，長年因地勢平緩及降逾時有淹水情況，新北水利局辦理東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，今新北...

因應超高齡衝擊 桃衛生局推動BOO住宿長照機構、園區

桃園市衛生局指出，因應人口老化與少子化，有必要推動住宿式長照機構，並結合附屬設施打造長照園區，將長照、醫療、壽險、不動產...

試辦線上帶操觸及破3千 桃園擴大推廣孕產婦運動計畫

桃園市體育局去年試辦教學課程，協助孕產婦透過運動舒緩孕程及產後的身體不適，實體5堂課嘉惠50多名孕婦，線上6堂課觸及超過...

桃警年貨大街維護治安交管 警友「行動補給站」好暖心

2025桃園年貨大街自本月14日起開跑，受大陸冷氣團影響氣溫偏低，甚至出現10度以下的低溫橙色燈號，為維護年貨大街治安與...

苗栗縣政府工務處改制 鍾東錦向中央爭人

苗栗縣政府工務處改制交通工務處昨天揭牌成立，業務雖增加，員額卻沒有變。縣長鍾東錦及多名議員參加揭牌儀式時表示，縣府人少事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。