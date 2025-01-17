試辦線上帶操觸及破3千 桃園擴大推廣孕產婦運動計畫

桃園市體育局去年試辦教學課程，協助孕產婦透過運動舒緩孕程及產後的身體不適，實體5堂課嘉惠50多名孕婦，線上6堂課觸及超過3千人次，今年計畫發展成常態性活動，嘉惠更多女性，但首次招標未能吸引廠商興趣，將調整內容再招標。

桃園市政府去年元旦成立全國第一個婦幼發展局，在照顧孕產婦方面不遺餘力，陸續推出心理諮商、中醫調理與接送看診的好孕專車服務，而體育局也與婦幼局合作，針對孕婦及產婦各規畫一套系列課程，讓孕產婦藉由運動舒緩孕期及產後的身體不適。

體育局指出，系列課程除了專科醫師分享孕期、產後的身體可能會有哪些問題，該怎麼防範與保養，也有專業體適能老師帶大家做操，透過伸展、輕律動舒緩身體痠痛與不適。去年7月在桃園、平鎮2地舉辦實體課吸引50多人參加，後來線上課程也超過3千多人次觀看觸及，由於成效不錯，今年決定續辦。

桃園市議員張碩芳表示，體育局過去試辦時，曾遇到場域條件限制，必須要有醫師認證，對孕婦才算安全。雖然不便，但應該不能克服，希望未來能有更多實體課程，因為實體課程除了體適能老師的專業指導，孕婦們課後也能交流生活資訊，甚至成為彼此的心情抒發對象，在孕期互相扶持撫慰，身心靈都能提升。