桃警年貨大街維護治安交管 警友「行動補給站」好暖心

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」，警友辦事處主任杜彥儒特地頒發獎勵金，由昨才上任的分局長王智民（右）代表接受。記者陳恩惠／翻攝
桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」，警友辦事處主任杜彥儒特地頒發獎勵金，由昨才上任的分局長王智民（右）代表接受。記者陳恩惠／翻攝

2025桃園年貨大街自本月14日起開跑，受大陸冷氣團影響氣溫偏低，甚至出現10度以下的低溫橙色燈號，為維護年貨大街治安與交管，桃園警分局投入大批警力，警友辦事處在指揮所成立「行動補給站」，準備咖啡、茶包、果汁、餅乾及水果等食品供輪班休息員警補充體力。

昨天上任的桃園警分局長王智民立刻偕同桃園警友辦事處主任杜彥儒、秘書長朱世丞、副秘書長黃寵文等人到指揮所慰勞辛苦執勤員警，除提醒要注意執勤安全外，也要確實保暖、適度休息及補充水分，警友們會全力支持，當分局同仁最大的後盾。

分局長王智民呼籲，未來這幾天氣溫偏涼，請前來採買年貨的民眾注意身體狀況，務比注意保暖，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或工作人員反映，以便即時讓救護人員處置；採買年貨同時也須注意隨身攜帶包包及財物，避免遭扒竊，才能買得開心又安全。

另為避免造成會場週邊交通負荷，建議民眾多搭乘公共運輸工具前往，市府經發局考量民眾習慣騎乘機車採買年貨，特別於南華街、文化街、南門公園前人行道、民族路規劃機車臨停區，鼓勵民眾多加利用，以期降低會場周邊交通負荷。南門市場周邊南門公園及文昌公園兩處地下停車場一旦停滿汽車，即會啟動勸離車道上停等要進入的車輛，避免道路壅塞。

桃園分局表示，南門市場周邊的中山路、三民路、南華街、文化街、南海街、鎮南街幾處交通管制點，有工作人員、執勤員警及義交在場，呼籲用路人務必依照指揮並遵守交通安全規則，共同維護良好交通秩序，警方會隨時注意南門市場（年貨大街）周邊交通狀況，機動調度警力疏導管制，必要時透過警察廣播電臺提供最新路況，呼籲駕駛人避開塞車路段，提早改道行駛。

桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」。記者陳恩惠／翻攝
桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」。記者陳恩惠／翻攝
桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」，成員桃園分局同仁最大的後盾。記者陳恩惠／翻攝
桃園警友辦事處好暖心，為執勤桃園年貨大街的輪班警員補充體力，特地成立備有咖啡、茶包、餅乾及水果的「行動補給站」，成員桃園分局同仁最大的後盾。記者陳恩惠／翻攝

保暖 年貨大街 桃園

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