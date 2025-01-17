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慈大苗栗用地恐回復工業區 校方稱尊重縣府決定

聯合報／ 記者范榮達王燕華／連線報導
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區，逾期限沒有完成開發，苗栗縣都市計畫委員會最近決議恢復甲種工業區，將送請內政部都委會審議。記者范榮達／攝影
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區，逾期限沒有完成開發，苗栗縣都市計畫委員會最近決議恢復甲種工業區，將送請內政部都委會審議。記者范榮達／攝影

慈濟慈善事業基金會苗栗園區有11.8公頃的文教用地，原規畫籌設慈濟大學苗栗分部，已逾越期限未完成開發，苗栗縣都市計畫委員會近期決議，把該用地恢復為甲種工業區用地，送內政部都委會審議。地方期待維持文教使用，但慈濟大學昨表示，「尊重苗栗縣政府的決定」，其他不另說明。

這塊土地位於苗栗市中華路、國華路、鐵道及福安鐵路地下道聯絡道間，原為新竹玻璃苗栗廠，總面積共23公頃，慈濟取得後，2010年將甲種工業區用地變更為社會福利專用區、文教區，其中文教區規畫為慈濟大學苗栗分部，長期目標為設置慈濟大學環境與健康科學院。

依規定，都計變更協議3年內必須開發，但慈濟未依約定期程，2018年再辦理都計變更，開發期程延至去年12月31日，縣府去年8月召開第11次開發進度控管會議，9月函文慈濟基金會，但未獲函覆開發需求及期程。

苗栗縣都委會去年底審議相關都市計畫通盤檢討，慈濟苗栗園區4.8公頃社福專區，已部分開闢為辦事處、社區整合長照中心，另3.19公頃公共設施、3.19公頃道路用地，決議維持不變。

園區內文教區未依預定期程開發，都委會決議恢復為甲工用地，但備註建議開發時，應依環評法等規範辦理，降低對周邊既有住宅區影響，全案將送內政部都委會審議。

慈濟園區文教用地地目可能變更，地方得知後大喊「不要」，希望事情有轉圜。苗栗市民代表會前主席呂文松認為，建議維持文教用地，不然就是設置醫院，否則衝擊太大。

慈濟 苗栗縣 都市計畫

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