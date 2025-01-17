桃美館減項發包剩空殼 恐成蚊子館

桃園市立美術館工程預算37.5億元，因採減項發包，明年完工後只有空殼，內部機電、消防及排水等設備要再花20.6億元，桃市府爭取中央補助7.2億元。藍委萬美玲憂恐成蚊子館，綠委王義川說，盼經費到位。文化部長李遠回應，將協助桃市府向行政院爭取。

台中市綠美圖主體工程已完成，目前進行特殊裝修階段。中市文化局長陳佳君指出，這是全台首座共構的美術館、圖書館，由台日知名建築師聯手設計，總經費52.99億元，今年底營運。

桃園美術館位於中壢青埔，2020年開工興建，預計2026年3月前完工，不過前市府減項發包，現任市長張善政上任後評估，須追加20.6億元，進行機電消防、空調、燈控與智慧建築工程、照明設備、景觀與排水、指標系統與家具等。

立法院教育文化委員會召委萬美玲昨現勘，她表示，因缺工料減項發包，卻把機電、空調、消防及排水等減去，美術館即使完工，無法取得使用執照，恐淪為空有外表的「蚊子館」，亟待中央、地方攜手解決。

立委魯明哲說，美術館坐落2座大公園，總面積約10公頃，旁邊有機捷A19站，腹地大交通便捷，希望盡速完成。立委王義川也說，建設不分藍綠，希望經費盡速到位，不然拖下去要花更多經費，期盼準時完工。

桃園市副市長王明鉅說，美術館欠缺經費、工程落後，總計要追加預算到58億元，後續需要20.6億元對市府是沉重負擔，盼中央能依比例補助35％、7.2億元，完成美術館。

李遠說，將全力支持興建桃園市立美術館，因列在文化部的地方公共建設計畫，將向行政院爭取先前減項待追加的預算。