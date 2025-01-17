焚化爐試燒排黑煙？ 竹縣：水氣蒸發所致

新竹縣焚化爐點火試燒迄今尚未滿月，昨天地方社群瘋傳飄散黑煙影片，引發民眾焦慮，縣議員蔡蕥鍹也接獲陳情，近期屢有煙霧彌漫的現象，批評縣府未做好把關。環保局回應，推測是角度問題，煙霧飄數公尺後就消散，初判為水氣蒸發所致。

蔡蕥鍹昨早與環保局人員趕赴現場，了解焚化爐煙囪排放不明煙霧情形，她表示，焚化爐試車階段一直到今年三月底，焚化爐仍有諸多待改善之處，要求相關操作應符合試車計畫書規定。

焚化爐廠商也解釋，目前為空汙許可試營運期間，前天開始投料試燒，因蒸氣管線尚未全部建置完畢，導致燃燒時大量蒸氣外排，無法回收。由於蒸氣未來將做為發電使用，廠方將針對相關操作參數及設施持續進行優化，也將趕工完成蒸氣管路布設再投料。

由於焚化爐被目擊排出白煙，昨下午地方群組還瘋傳拍到排放黑煙的影像。蔡蕥鍹強調，早上確實排出白煙，未料下午竟出現黑煙，要求環保局做好監督責任，重視在地民眾的居住權。

新竹縣環保局回應，昨天早午都有派員了解，廢氣都已進入到空氣汙染防制設備，不管是白煙或黑煙，若含有粒狀汙染物，飄散數公尺後就會有長尾形狀，若是一般的水蒸氣，煙霧約飄數公尺後就會消散，觀察影像，較屬於一般的水蒸氣。