苗栗縣政府工務處改制 鍾東錦向中央爭人

苗栗縣政府工務處改制交通工務處昨天揭牌成立，業務雖增加，員額卻沒有變。縣長鍾東錦及多名議員參加揭牌儀式時表示，縣府人少事多，向中央爭取86名員額，希望早日核定。

苗栗縣政府是少數沒有專設交通局、處的縣市政府，縣府去年5月在工務處設立交通控制中心，交控中心今年新增1人還是廠商駐府人員，工務處改制交通工務處於昨天掛牌，目前設有5科，正爭取新增2科、16人需求。

鍾東錦，縣府盤點業務發展，整體向中央反映增加86名員額，如果允許縣府多一個局處及人手、經費，當然希望交通、工務分開，不然還是同一批人，只是名字一改，做更多的事情，員工太辛苦了。

縣府交工處指出，今年工作重點為交控中心功能持續加強監控與資訊發布的量能。並盤點國道1號頭屋交流道、頭份交流道，周邊台13路、台1線、縣道124甲線等一帶，尖峰時段壅塞情形嚴重，研議進行整體路廊時制優化，並結合號誌控制器聯網，與交控中心連結即時監控。

今年並將與縣府消防局合作，以頭份市為恭醫院優先示範場域，推動動態號誌及綠色通道計畫。