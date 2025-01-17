高虹安發隱藏版春聯 綠議員砲轟

春節將屆，新竹市府正發送代理市長邱臣遠署名的「幸福安康」春聯，停職中的市長高虹安則自費印製「蛇馬攏安」限量春聯，昨起開放索取，也引來綠營民代批評「乞丐趕廟公」。新竹市民政處長施淑婷表示，高市長自行少量印製春聯，並非市府印製。

高虹安去年7月26日起停職，近期積極出席地方活動與企業、機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任。昨天一早網路出現以新竹市長高虹安署名的蛇年春聯照，引發熱議。

知情人士透露，高虹安近期參加許多尾牙活動時，被太多支持者索取春聯，加上有支持者自發提供設計，所以自掏腰包少量印製隱藏版春聯，祝賀市民「蛇馬攏安」迎接嶄新的一年。

民進黨籍竹市議員楊玲宜批，高虹安近期積極復出，無視一審涉貪案被判有罪停職的事實，高調以現任市長姿態出席市府各局處尾牙，甚至印製春聯發送，對代理市長邱臣遠是「乞丐趕廟公」、喧賓奪主之舉，讓市民錯亂新竹市長鬧雙包。

民進黨籍竹市議員劉崇顯分析，高虹安貪汙案二審停審後，若要定讞勢必會超過2026年，這也讓她有自信能爭取連任，最有可能的劇本是以無黨籍的身分參選市長，力求複製2022「藍白合」的勝選結果。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，高虹安原本自行出資印製2千分春聯，馬上就被索取一空，因索取踴躍且詢問者眾多，再加碼印製4千分，即日起在李國璋、副議長余邦彥、議員陳慶齡等3個服務處免費索取，發完為止。

民政處長施淑婷表示，1月8日開始，市府發放的賀歲春聯是代理市長邱臣遠的春聯，高虹安的春聯是自行少量印製，並非市府印製。