加強春節工作為期15天人民保母不打烊 張善政慰問

春節即將到來，桃園市長張善政今下午前往中壢警分局、平鎮警分局、楊梅警分局、龍潭警分局、大溪警分局三層派出所及八德分局，慰勞警察與警犬隊，並致贈春節慰問金及禮品。

張善政表示，春節期間是國人返鄉團聚、出國旅遊的高峰期，也是治安與交通管理最為繁忙的時刻，感謝警察同仁與民力夥伴為了守護市民安全，犧牲與家人相聚的時光，也期盼警力與民力持續攜手維護治安，讓市民安心過好年。

張善政說，家屬的支持是警察同仁最堅強的後盾，同仁執勤時務必保持專注、注意自身安全及健康，返家後也應溫馨陪伴家人，創造更多溫暖回憶。

中壢警分局長林鼎泰表示，今年加強重要節日安全維護工作自1月20日10時起至2月3日12時止，為期15天，工作三大主軸為「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」。員警在春節期間仍堅守崗位，24小時不打烊為民眾服務，也提醒民眾務必注意交通安全，同時小心來路不明的網路資訊，切記「網路資訊零信任」，多方查證小心受騙。

平鎮警分局長徐坤隆說，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長親臨慰問，而且春節即將來臨，警方將持續加強執行各項任務，強力打擊犯罪、嚴正執法及加強交通疏導，讓民眾都能快快樂樂過好年。

楊梅警分局長張仁傑表示，楊梅警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長慰問，而且春節即將來臨，警方將加強各金融機構護鈔、巡守等安全維護及防竊、防搶宣導，並強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺等犯罪偵防工作，另外也加強年節人潮、車潮的交通疏導管制措施，讓民眾可以開開心心的過好年。

龍潭警分局長鄭文銘說，本次加強重要節日安全維護工作自1月20日10時起至2月3日12時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主要工作重點，加強春節期間治安工作，並受理民眾舉家外出家戶安全及民眾提領現金護鈔等多項服務，讓民眾安心過好年。