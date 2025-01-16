新航警局長廖恆裕上任 警政署長張榮興經驗分享

在警政署長張榮興的監交下，新任航警局長廖恆裕今天宣示就職，張榮興也以過來人身分，期許廖恆裕，做好春節疏運、確保航空飛行安全及邊境防守，營造職場氣氛及維護風紀。

警政署長張榮興致詞表示，曾在航警局服務過的他今天算是回娘家，感謝航警局前局長邱文亮在任內盡忠職守的貢獻，也恭喜邱文亮在今天榮退，新任航警局長廖恆裕曾在桃園市的龜山、平鎮及桃園擔任分局長職務，也到鐵路警察局擔任局長，榮升警政署主任秘書後奉派擔任航空警察局長，從警表現優秀的廖恆裕是非常適任的人選。

張榮興分享自己的經驗說，航警跟一般的警察不太一樣，「這是個專業的警察單位」，期許新局長能夠把春節期間的機場旅運工作順利完成，並認證確保機場航空旅運及航空保安的安全。對於槍枝刀械與毒品的檢查也要配合關務單位一起努力，做好邊境防守。

張榮興也期許廖恆裕到任後，對近日大家比較關心的職場工作氣氛，不管是在內外勤都能營造很好的職場氣氛，他相信溫文儒雅的新局長在這方面能夠勝任，最後他特別建議，風紀是警察生命的命脈一定要重視。