新航警局長廖恆裕上任 警政署長張榮興經驗分享
在警政署長張榮興的監交下，新任航警局長廖恆裕今天宣示就職，張榮興也以過來人身分，期許廖恆裕，做好春節疏運、確保航空飛行安全及邊境防守，營造職場氣氛及維護風紀。
警政署長張榮興致詞表示，曾在航警局服務過的他今天算是回娘家，感謝航警局前局長邱文亮在任內盡忠職守的貢獻，也恭喜邱文亮在今天榮退，新任航警局長廖恆裕曾在桃園市的龜山、平鎮及桃園擔任分局長職務，也到鐵路警察局擔任局長，榮升警政署主任秘書後奉派擔任航空警察局長，從警表現優秀的廖恆裕是非常適任的人選。
張榮興分享自己的經驗說，航警跟一般的警察不太一樣，「這是個專業的警察單位」，期許新局長能夠把春節期間的機場旅運工作順利完成，並認證確保機場航空旅運及航空保安的安全。對於槍枝刀械與毒品的檢查也要配合關務單位一起努力，做好邊境防守。
張榮興也期許廖恆裕到任後，對近日大家比較關心的職場工作氣氛，不管是在內外勤都能營造很好的職場氣氛，他相信溫文儒雅的新局長在這方面能夠勝任，最後他特別建議，風紀是警察生命的命脈一定要重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言