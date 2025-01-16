35桌榮民一同圍爐 張善政感謝長輩為國家奉獻一生

春節將於下下周登場，桃園市長張善政今中午前往中壢區，出席今年寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會，張表示，在這歲末感恩的時刻，市府與全體國民皆深懷感恩，感謝所有榮民長輩們戎馬生涯，為國家奉獻一生，祝福長輩們新的一年幸福安康。市府也將繼續與各相關單位合作，共同深化在地服務，建構完善的社會安全網，讓榮民眷在桃園安心慢老。

今張除將捐贈物資親手送到榮民代表手中，也與所有榮民長輩們一起圍爐同樂，現場氣氛熱鬧溫馨。張說，感謝陸軍官校校友會、退輔會桃園市榮民服務處與市府密切合作，邀請獨居的榮民長輩們，在歲末年終之際一起圍爐。尤其看見在座的長輩們各個身體健康，令人十分欣慰，希望透過今日餐會，為長輩帶來心靈上的溫暖，讓他們在農曆年前，感受到社會各界的關心與祝福。

民政局說，今日圍爐餐會共計席開35桌，超過百人歡聚一堂，為感謝榮民長者奉獻國家，市府於去年便修訂桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點，自今年1月1月起開放後備團體以專案方式申請公益補助，鼓勵後備團體挺身而出，擔負起照顧弱勢的社會責任，提升後備服務能量。