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竹縣群組瘋傳試營運的焚化爐排黑煙 環保局初判為水氣蒸發所致

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
下午在地群組瘋傳飄黑煙的影片，引發民眾焦慮。圖／取自影片
下午在地群組瘋傳飄黑煙的影片，引發民眾焦慮。圖／取自影片

新竹縣焚化爐從12月中試營運，新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近期有煙霧彌漫的現象，甚至下午在地群組瘋傳飄黑煙的影片，引發民眾焦慮，蔡蕥鍹痛批未做好把關。對此，環保局回應，推測是角度問題，若含有粒狀汙染物，飄幾公尺後恐仍無法消散，根據影片來看，飄數公尺後就消散，初步研判為水氣蒸發所致。

蔡蕥鍹今早與環保局人員趕赴現場視察焚化狀況，了解焚化廠煙囪排放不明煙霧情形，也在中控室與廠方人員持續溝通。蔡蕥鍹表示，試車階段一直到今年三月底，焚化爐仍有諸多待改善之處，要求相關操作應符合試車計畫書規定。

竹縣環保局今早稽查時指出，排放管道上方白色煙霧約飄數公尺後消散，未夾雜黑煙異味，符合高溫水蒸氣遇冷凝結原理，初步研判為水氣蒸發所致。

廠商也當場解釋，目前為空汙許可試營運期間，昨日開始投料試燒，因蒸汽管線尚未全部建置完畢、無法回收蒸汽，導致燃燒時大量蒸汽外排。由於蒸汽未來將做為發電使用，廠方將針對相關操作參數及設施持續進行優化。

廠商強調，將待昨日投料口垃圾去化完畢後即先停爐，後續將趕工完成蒸汽管路佈設再投料，並同意配合1月21日工檢單位執行第一壓力容器竣工檢查。

蔡蕥鍹說，早上她到現場查看，的確是排出白煙，沒想到下午有民眾拍到黑煙，該影片在群組中瘋傳，她要求重視在地民眾的居住權，環保局要做好監督責任。

對此，竹縣環保局下午回應，今天早上、下午都有環保局同仁過去了解，廢棄的部分已進入到空氣汙染防制設備，這些粒狀物都被抓下來，推測應是角度問題導致，不管是白煙或黑煙，若含有粒狀污染物，飄數公尺後就會有像尾巴拖很長，若是一般的水蒸氣，煙霧約飄數公尺後將消散，從影片上來看，較屬於一般的水蒸氣。

影片 環保局 蔡蕥鍹

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