改善大溪八德交通擁塞 擬建第3座橫跨大漢溪橋紓解

桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。桃園市長張善政今前往視察表示，工程規模小但卻創造高效益，堪稱「小兵立大功」，紓緩改善大溪八德交通壅塞問題。

張善政今前往大溪區，視察瑞仁路道路拓寬完工，張表示，瑞仁路為介壽路與大鶯路替代道路，部分狹窄路段會車不易，市府工務局自去年起，投入近1千萬經費將道路拓寬作業。

張善政說，工程面臨諸多挑戰，感謝中華電信與台電公司協助桿件遷移，提升工程效率，另為改善大溪區交通壅塞及配合交通部高速公路局規畫於國道3號增設「八德交流道」，市府研擬了「大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線計畫」，預計新建第3座橫跨大漢溪的新橋，減少大溪對外交通壅塞問題，目前已著手研議，後續將向中央申請經費支持，期待加速為大溪與八德的市民帶來更便利與舒適的通行環境。