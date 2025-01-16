快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

聽新聞
0:00 / 0:00

改善大溪八德交通擁塞 擬建第3座橫跨大漢溪橋紓解

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。圖／桃園市工務局提供
桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。圖／桃園市工務局提供

桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。桃園市長張善政今前往視察表示，工程規模小但卻創造高效益，堪稱「小兵立大功」，紓緩改善大溪八德交通壅塞問題。

張善政今前往大溪區，視察瑞仁路道路拓寬完工，張表示，瑞仁路為介壽路與大鶯路替代道路，部分狹窄路段會車不易，市府工務局自去年起，投入近1千萬經費將道路拓寬作業。

張善政說，工程面臨諸多挑戰，感謝中華電信與台電公司協助桿件遷移，提升工程效率，另為改善大溪區交通壅塞及配合交通部高速公路局規畫於國道3號增設「八德交流道」，市府研擬了「大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線計畫」，預計新建第3座橫跨大漢溪的新橋，減少大溪對外交通壅塞問題，目前已著手研議，後續將向中央申請經費支持，期待加速為大溪與八德的市民帶來更便利與舒適的通行環境。

工務局表示，本次工程分別針對瑞仁路2處路段增幅25%及44%，隨著拓寬工程完工，此段將成為桃園交通改善計畫中的一大亮點，不僅提升行車安全，也提高大溪的觀光效益，為民眾及遊客打造一個安心便利的交通環境。

桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。圖／桃園市政府提供
桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，因此市府拓寬狹小部分，花費約870萬元，去年11月完工。圖／桃園市政府提供

張善政

延伸閱讀

桃市立美術館完工無法獲使照 1原因造成盼中央挹注經費

新官上任！桃園市警局人事布達交接 張善政勉勵

桃園年貨大街登場 市長張善政：規畫80格攤位讓市民一站購足

獨／桃園平鎮車站永久站南移生變 改月台南延地方反彈

相關新聞

停職的高虹安推出隱藏版春聯太搶手 加印版可至這3竹市議員服務處索取

新竹市今年不僅有市府發送的「幸福安康」春聯，新竹市長高虹安也印製隱藏版的「蛇馬攏安」春聯，限量2000張剛推出就被索取一...

35桌榮民一同圍爐 張善政感謝長輩為國家奉獻一生

春節將於下下周登場，桃園市長張善政今中午前往中壢區，出席今年寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會，張表示，在這歲末感恩的時刻，市府與...

竹縣群組瘋傳試營運的焚化爐排黑煙 環保局初判為水氣蒸發所致

新竹縣焚化爐從12月中試營運，新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近期有煙霧彌漫的現象，甚至下午在地群組瘋傳飄黑煙的影片，引發民眾...

改善大溪八德交通擁塞 擬建第3座橫跨大漢溪橋紓解

桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路...

桃市立美術館完工無法獲使照 1原因造成盼中央挹注經費

桃園市立美術館2020年開工、預計2026年完工，先前減項發包預算約37.5億元，但立委萬美玲批缺乏機電、消防及排水等設...

TPASS 2.0最高回饋40% 桃園副市長蘇俊賓：司機人力短缺才是問題

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通部規畫TPASS 2.0常客優惠，只要單月持電子票證搭乘公共運輸達11次以上即可享15％回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。